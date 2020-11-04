По делу о теракте в Вене задержаны россияне

Среди задержанных по подозрению в связях с мужчиной, устровшим теракт в Вене, есть граждане России. Об этом 4 ноября заявил начальник полиции Вены Герхард Пюрстль.



«Расследование продолжается. Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, [Северной] Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве», - цитирует его слова ТАСС.



Задержали всех подозреваемых в причастности к теракту накануне, 3 ноября. В их отношении открыто расследование по подозрению в участии в террористической организации. При этом глава МВД Австрии ранее сообщал, что следствие в ходе изучения видеозаписей пришло к выводу, что террорист действовал в одиночку.

