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04.11.2020 20:52
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По делу о теракте в Вене задержаны россияне

Среди задержанных по подозрению в связях с мужчиной, устровшим теракт в Вене, есть граждане России. Об этом 4 ноября заявил начальник полиции Вены Герхард Пюрстль.

«Расследование продолжается. Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, [Северной] Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве», - цитирует его слова ТАСС.

Задержали всех подозреваемых в причастности к теракту накануне, 3 ноября. В их отношении открыто расследование по подозрению в участии в террористической организации. При этом глава МВД Австрии ранее сообщал, что следствие в ходе изучения видеозаписей пришло к выводу, что террорист действовал в одиночку.

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября, в результате были убиты 4 человека, еще 17 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Застреленный мужчина имел гражданство Северной Македонии и Австрии. Он уже ранее был судим за причастность к ИГ.

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Комментарии (8)

hal9000
Таких россиян мы им еще можем пару боингов отгрузить ...бесплатно..как гуманитарка...
Мужской Взгляд
Обязательно надо Россию обвинить, куда ж без этого.
barboter
Россияне. Наверное псковичи или новгородцы.
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