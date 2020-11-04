Глава МВД Австрии: Видеозаписи показали, что террорист был один
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что следствие в ходе изучения видеозаписей пришло к выводу, что террорист в Вене действовал в одиночку. Об этом 4 ноября сообщает телеканал ORF.
Глава австрийского МВД пояснил, что следствие еще не закончено, в том числе и изучение имеющихся в распоряжении правоохранителей видеозаписей.
Ранее стало известно, что застреленный полицией 20-летний террорист летом 2020 года пытался приобрести оружие в Словакии, о чем местная полиция известила австрийских коллег. В связи с терактом в Швейцарии были задержаны еще два человека, степень их связи с предполагаемым убийцей устанавливается.
Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября, в результате были убиты 4 человека, еще 17 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
Застреленный мужчина имел гражданство Северной Македонии и Австрии. Он уже ранее был судим за причастность к ИГ.