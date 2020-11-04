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04.11.2020 18:56
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Глава МВД Австрии: Видеозаписи показали, что террорист был один

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что следствие в ходе изучения видеозаписей пришло к выводу, что террорист в Вене действовал в одиночку. Об этом 4 ноября сообщает телеканал ORF.

Глава австрийского МВД пояснил, что следствие еще не закончено, в том числе и изучение имеющихся в распоряжении правоохранителей видеозаписей.

Ранее стало известно, что застреленный полицией 20-летний террорист летом 2020 года пытался приобрести оружие в Словакии, о чем местная полиция известила австрийских коллег. В связи с терактом в Швейцарии были задержаны еще два человека, степень их связи с предполагаемым убийцей устанавливается.

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября, в результате были убиты 4 человека, еще 17 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Застреленный мужчина имел гражданство Северной Македонии и Австрии. Он уже ранее был судим за причастность к ИГ.

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