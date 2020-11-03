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03.11.2020 20:57
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В Швейцарии задержаны двое в связи с терактом в Вене

Двое мужчин арестованы в швейцарском городе Винтертур в связи с террористическим актом в Вене, сообщает полиция кантона Цюрих.

По данным ведомства, речь идёт о двух гражданах Швейцарии 18 и 24 лет. Их задержала оперативная группа «Вена», которая была сформирована полицией Цюриха, для проверки связи теракта в Австрии со швейцарским кантоном. Операция проводилась по согласованию с австрийскими властями специальным подразделением при участии федеральной полиции.

«Степень связи между двумя задержанными и предполагаемым убийцей в настоящее время является предметом текущих расследований, проводимых ответственными органами», — доложили в правоохранительных органах.

Террористическая атака произошла сразу в шести локациях Вены 2 ноября. Жертвами стали пожилые мужчина и женщина, молодой прохожий и официантка. По официальным данным МВД, были ранены 22 человека.

В австрийской столице ситуацию контролируют полицейские патрули с мигалками. Большинство людей остаются дома, многие магазины закрыты.

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