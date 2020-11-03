В Париже задержали мужчину, который вышел на прогулку с мачете
Вооружённого мачете мужчину задержали в Париже около станции метро «Пер-Лашез» 3 ноября. Об этом сообщает Mirror.
Местные жители увидели неизвестного с холодным оружием, переполошились и вызвали полицейских. Они вскоре задержали человека, подходящего под описание. Никто не пострадал.
Волна терактов началась после того, как вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.
Утром 29 октября мужчина, оказавшийся исламским радикалом, атаковал церковь Нотр-Дам в Ницце, погибли трое человек. Нападавший задержан. Власти официально объявили произошедшее терактом.
После теракта в Ницце мужчина с ножом с криком «Аллах Акбар» напал на полицейских в Авиньоне и был застрелен, а в городе Джидда в Саудовской Аравии неизвестный атаковал французское консульство. Он нанес легкие травмы охраннику и был задержан. В Лионе задержали ещё одного нападавшего с ножом.
Вечером 2 ноября в центре Вены прогремели выстрелы, по данным полиции, в шести местах. В результате теракта четыре человека погибли, 17 ранены.