Макрон заявил о необходимости усиления контроля на границах Шенгена

Эммануэль Макрон рассказал о мерах противодействия террористической угрозе.
«Мы решили усилить пограничный контроль в Шенгенской зоне», — цитирует 5 ноября заявление французского президента издание Le Parisien.
По его словам, численность пограничных сил в республике будет увеличена в два раза: с 2400 до 4800 человек. Макрон призвал Европу «полностью пересмотреть» правила Шенгенской зоны, чтобы сократить угрозу терроризма. «Несколько атак в Европе подчеркивают недостатки европейского сотрудничества, особенно в области разведки», — считает глава государства.
Лидер Франции сегодня посетил таможенный пункт Пертус на границе с Испанией.
Макрон в колонке для Financial Times описал свое видение ситуации с терроризмом в республике. Он заявил, что его страна не откажется от своих ценностей перед лицом угрозы.