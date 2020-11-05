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05.11.2020 16:02
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Макрон заявил о необходимости усиления контроля на границах Шенгена

Эммануэль Макрон рассказал о мерах противодействия террористической угрозе.

«Мы решили усилить пограничный контроль в Шенгенской зоне», — цитирует 5 ноября заявление французского президента издание Le Parisien.

По его словам, численность пограничных сил в республике будет увеличена в два раза: с 2400 до 4800 человек. Макрон призвал Европу «полностью пересмотреть» правила Шенгенской зоны, чтобы сократить угрозу терроризма. «Несколько атак в Европе подчеркивают недостатки европейского сотрудничества, особенно в области разведки», — считает глава государства.

Лидер Франции сегодня посетил таможенный пункт Пертус на границе с Испанией.

Макрон в колонке для Financial Times описал свое видение ситуации с терроризмом в республике. Он заявил, что его страна не откажется от своих ценностей перед лицом угрозы.

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Комментарии (1)

В В М
России тоже необходимо ввести визовый режим со Средней Азией, Закавказьем, Западной и Центральной Украиной.
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