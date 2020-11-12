FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 18:34
3
Печать

Россельхознадзор прошерстил Полюстровский рынок. C прилавка в печь отправились 400 кг европейского сыра и колбасы

Сыр, произведённый в Финляндии и других странах ЕС, несмотря на эмбарго и почти закрытые границы, продолжает просачиваться на рынки Петербурга.

Как рассказали 12 ноября в пресс-службе Управления Россельхознадзора, сотрудники ведомства вместе с коллегами из Северо-Западного таможенного управления устроили рейд на Полюстровском рынке. Улов оказался внушительным — четыре центнера санкционки.

Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ

В таможне уточняют — 389 кг.

У продавцов трёх торговых точек забрали нелегально ввезённый в Россию сыр, сливочное масло, колбасу и мясные изделия. На стол петербуржцев они уже не попадут — продукты «уничтожены путём сжигания», отчитались в Россельхознадзоре.

Финские медиа писали о том, что во время коронавируса вывоз сыра в Россию поставили на поток. Ретейлеры Суоми вынуждены были даже ввести ограничения. Финские пограничники также считают, что сыр перевозят через границу на грузовиках. Ловят дальнобойщиков-контрабандистов и на границе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

ded morze
А люди старались делали провозили рисковали....ели в детдоме кашу на воде без масла.Всё сожгли люди со шкварниками.И себя не забыли.
260642921
Там неподалеку есть Пискаревское мемориальное кладбище... Если бы умершие в Блокаду могли это увидеть, они бы прокляли современных "ленинградцев-петербуржцев".
Russomatroso
Ну да, в 5рке же сосиски есть по акции, 19 рублей пачка. Сто очков натуральнее импорта.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний