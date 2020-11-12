Россельхознадзор прошерстил Полюстровский рынок. C прилавка в печь отправились 400 кг европейского сыра и колбасы
Сыр, произведённый в Финляндии и других странах ЕС, несмотря на эмбарго и почти закрытые границы, продолжает просачиваться на рынки Петербурга.
Как рассказали 12 ноября в пресс-службе Управления Россельхознадзора, сотрудники ведомства вместе с коллегами из Северо-Западного таможенного управления устроили рейд на Полюстровском рынке. Улов оказался внушительным — четыре центнера санкционки.
В таможне уточняют — 389 кг.
У продавцов трёх торговых точек забрали нелегально ввезённый в Россию сыр, сливочное масло, колбасу и мясные изделия. На стол петербуржцев они уже не попадут — продукты «уничтожены путём сжигания», отчитались в Россельхознадзоре.
Финские медиа писали о том, что во время коронавируса вывоз сыра в Россию поставили на поток. Ретейлеры Суоми вынуждены были даже ввести ограничения. Финские пограничники также считают, что сыр перевозят через границу на грузовиках. Ловят дальнобойщиков-контрабандистов и на границе.