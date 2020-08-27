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27.08.2020 17:49
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Вывоз санкционного сыра из Финляндии в Россию поставили на поток во время пандемии. Финские магазины даже ограничили продажу в одни руки

Российских поклонников финского сыра активно снабжают перекупщики на фурах, для которых во времена коронавируса граница открыта в связи с их официальной деятельностью по грузоперевозкам.

Как 27 августа пишет финская телерадиокомпания Yle, излюбленную молочную продукцию скупают в таких количествах, что в магазинах даже стали ограничивать объём продажи в одни руки. В некоторых супермаркетах таблички, указывающие на лимит в 11 — 12 упаковок сыра на семью, появились ещё в мае. Спекулянты даже спрашивали у владельцев Prisma, можно ли покупать сыр палетами. Казалось бы, это должно быть выгодно финским компаниям, но они считают иначе.

«Неоправданно продавать сырным перекупщикам такой низкорентабельный и трудоемкий продукт, когда других покупок нет. Это не поддерживает другие виды торговли», — говорит директор Prisma в Лаппеенранте Ристо Пунккинен. Он утверждает, что большинство спекулянтов — россияне, некоторые из которых неплохо владеют финским языком.

По словам Петри Кукконена, начальника таможни в Нуйямаа (МАПП «Брусничное» с российской стороны), сыр, скорее всего, отправляют в Россию спрятанным в грузовиках. «Сейчас единственный способ провезти продукты — в грузовике. Не считая, конечно, немногих исключений для пассажирских перевозок», — говорит Кукконен. На финской границе за время пандемии ни деклараций, ни крупных изъятий продуктов не было.

Однако Выборгская таможня несколько раз докладывала о конфискации коммерческих партий сыра, спрятанных в фурах. Так, в начале августа таможенники в тайниках кабины грузовика нашли «продовольственные товары весом почти 30 кг в количестве 76 единиц».

Фото: пресс-служба Выборгской таможни
Фото: пресс-служба Выборгской таможни

В июне дальнобойщик, прятавший 36 килограммов молочной продукции из Финляндии, лишился своего «сыровоза».

Фото: пресс-служба Выборгской таможни
Фото: пресс-служба Выборгской таможни

Объявления о продаже финского сыра легко находятся в Сети. Например, на одном из сайтов объявлений полкило обычного сливочного сыра финского производства можно найти по цене от 650 рублей за полкило.

Фото: скриншот страницы сайта объявлений
Фото: скриншот страницы сайта объявлений

Лимит для провоза продукции животного происхождения в Россию для личного использования составляет 5 кг.

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Комментарии (11)

22ilves
Т.е. свое аналогичное по цене - качеству за 6 + лет вставания с колен делать так и не сподобились. И наладить легальные поставки импорта патриотизьма не велит. Лучше позориться с продуктовой контрабандой. Величие, чоуж.
BSB888
Качественные продукты ввозят контрабандой, чтобы не привыкли к хорошему качеству. А если случайно сюда попадут, то мы их тракторами в грязь. 🤦‍♂️
ppky0323
Не то чтобы сыр шикарный, но "пальмы" в нем поменьше, чем в отечественных, думается...
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