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08.06.2020 18:20
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На границе с Финляндией дальнобойщик лишился своего «сыровоза». Водитель другого грузовика промышлял «айфонами»

Во времена закрытых для туристов границ санкционный сыр всё равно пытается пробраться на стол петербуржца. На этот раз за контрабандой поймали дальнобойщика, возвращавшегося из Финляндии.

Как сообщает пресс-служба Выборгской таможни 8 июня, в пункте пропуска «Брусничное» 3 июня остановили для проверки грузовик, предназначенный для перевозки круглых лесоматериалов. «Рентген» обнаружил джек-пот — в тайниках автомобиля были сокрыты 36 килограммов молочной продукции из Финляндии.

Сыр изъяли вместе с лесовозом, а по факту нарушения начали административное расследование.

Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ

На контрабанде днём позже попался и другой водитель грузового тягача. Всё там же, в «Брусничном», у него нашли коммерческую партию из шести новых смартфонов IPhone.

Нарушителям грозит штраф в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой и конфискация товаров и (или) транспортных средств, явившихся орудиями совершения административного правонарушения, либо конфискация предметов административного правонарушения.

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Комментарии (10)

COVID-2036
пустое всё это, зачем? - сознательный гражданин Российской Федерации сам не будет есть всю эту чуждую, вредную нашему делу, иностранщину. я, как только узнал, что США наложили санкции на: киселева нашего дмитрия, рогозина тоже дмитрия, валентину свет ивановну, игоря гиркина, рамзана кадырова, ротенберга и даже вексельберга, золотова-гвардейца, сулеймана керимова, ну и прочих "народных мэров лугансков и славянсков", так я сам теперь не ем все эти пармезаны, сознательно, и не буду есть, пока американская хунта не одумается, и не извинится перед нашим всем. вышеперечисленным
VF812
помнится таким клиническим идиотам финны и наши машины до винтика разбирали...
Maalex
А кто это затер вид сыра? Может там кишки еще сверху? Или чтобы мы и забыли названия нормального сыра впредь и жрали наш сырный продукт?
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