На границе с Финляндией дальнобойщик лишился своего «сыровоза». Водитель другого грузовика промышлял «айфонами»
Во времена закрытых для туристов границ санкционный сыр всё равно пытается пробраться на стол петербуржца. На этот раз за контрабандой поймали дальнобойщика, возвращавшегося из Финляндии.
Как сообщает пресс-служба Выборгской таможни 8 июня, в пункте пропуска «Брусничное» 3 июня остановили для проверки грузовик, предназначенный для перевозки круглых лесоматериалов. «Рентген» обнаружил джек-пот — в тайниках автомобиля были сокрыты 36 килограммов молочной продукции из Финляндии.
Сыр изъяли вместе с лесовозом, а по факту нарушения начали административное расследование.
На контрабанде днём позже попался и другой водитель грузового тягача. Всё там же, в «Брусничном», у него нашли коммерческую партию из шести новых смартфонов IPhone.
Нарушителям грозит штраф в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой и конфискация товаров и (или) транспортных средств, явившихся орудиями совершения административного правонарушения, либо конфискация предметов административного правонарушения.