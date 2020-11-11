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Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
11.11.2020 14:06
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В Петербурге сокращается количество карантинных классов, но закрывают группы в детских садах

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на удалёнку перешли 67 классов в 30 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 11 ноября.

Также закрыты 12 групп в 7 детских садах. Накануне онлайн учились 75 классов в 34 школах, были закрыты 6 групп в 5 детских садах.

Новые коронавирусные ограничения пока не коснулись ни школ, ни детских садов. Учреждения продолжают работать очно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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Да. Вчера 58, сегодня 67...
Сокращение...
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