В Петербурге сокращается количество карантинных классов, но закрывают группы в детских садах

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на удалёнку перешли 67 классов в 30 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 11 ноября.



Также закрыты 12 групп в 7 детских садах. Накануне онлайн учились 75 классов в 34 школах, были закрыты 6 групп в 5 детских садах.



Новые коронавирусные ограничения пока не коснулись ни школ, ни детских садов. Учреждения продолжают работать очно.

