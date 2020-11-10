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Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
10.11.2020 15:16
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В Петербурге стремительно растёт количество карантинного дистанта. Онлайн учатся уже 75 классов

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционную форму обучения перешли 75 классов в 34 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 10 ноября.

Также закрыты 6 групп в 5 детских садах. Накануне онлайн учились 58 классов в 32 школах. На больничном после каникул находились 587 сотрудников.

Ранее стало известно, что родителям учеников младших классов, перешедших на удалёнку по желанию, не будут компенсировать пропущенные бесплатные завтраки.

Со второй четверти в школах Петербурга родителям разрешили переводить детей на удалёнку по желанию. Это формат в Смольном назвали «комбинированной формой обучения», при которой ребёнок занимается сам с помощью онлайн уроков, но итоговые отметки ему выставляет школа. Система должна заработать с 16 ноября. При этом в правительстве активно обсуждается вариант обязательной удалёнки для 5–11-х классов. Как началась вторая четверть в школах Петербурга, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (10)

263998131
А вы считали тех, кто болеет, но продолжает ходить на работу? А вы работаете в школе? А вы знаете реальную статистику, чтобы так рассуждать?
ccc2308
В городе около 800 школ, на больничном по их данным 587 учителей, это даже меньше одного на школу. Пусть в школе в среднем 25 классов, умножаем на 800 получаем 20 000 классов, 75 на удаленке это 0,375%. Какие страшные цифры))
RemyMartin
Забавное слово - дистант.
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