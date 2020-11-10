В Петербурге стремительно растёт количество карантинного дистанта. Онлайн учатся уже 75 классов

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционную форму обучения перешли 75 классов в 34 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 10 ноября.



Также закрыты 6 групп в 5 детских садах. Накануне онлайн учились 58 классов в 32 школах. На больничном после каникул находились 587 сотрудников.



Ранее стало известно, что родителям учеников младших классов, перешедших на удалёнку по желанию, не будут компенсировать пропущенные бесплатные завтраки.