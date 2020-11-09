FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.11.2020 15:08
1
Печать

Каникулы не пошли на пользу учителям. В Петербурге почти вдвое выросло количество заболевших педагогов

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 58 классов в 32 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 9 ноября.

«Эти классы переведены по решению образовательного учреждения. Поэтому их обучение организует школа. Те же учителя, которые ведут уроки у класса очно, ведут занятия с использованием дистанционных технологий», — уточнили в комитете.

Также в городе закрыты 6 групп в 5 детских садах. По данным Смольного, на сегодняшний день находятся на больничном 587 сотрудников образовательных учреждений. Перед осенними каникулами болели 330 педагогов, онлайн учился 141 класс в 76 школах.

Также родителям разрешили переводить ребёнка на дистант по желанию, в таком случае школа не принимает участия в его обучении, а только выставляет отметки за четверть. Расписание уроков для учеников, не посещающих школу, составлено, но система пока не заработала.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

264018441
Беглов, сними маски с учителей в школах
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний