Каникулы не пошли на пользу учителям. В Петербурге почти вдвое выросло количество заболевших педагогов

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 58 классов в 32 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 9 ноября.



«Эти классы переведены по решению образовательного учреждения. Поэтому их обучение организует школа. Те же учителя, которые ведут уроки у класса очно, ведут занятия с использованием дистанционных технологий», — уточнили в комитете.



Также в городе закрыты 6 групп в 5 детских садах. По данным Смольного, на сегодняшний день находятся на больничном 587 сотрудников образовательных учреждений. Перед осенними каникулами болели 330 педагогов, онлайн учился 141 класс в 76 школах.

