Сами учитесь, сами питайтесь. В Петербурге школьников на удалёнке по желанию лишат бесплатных завтраков

«Классный руководитель пояснил, что законодательно этот момент не регламентирован. Школа не обязана в случае ухода на дистанционку как-то компенсировать стоимость питания. А на вопрос, куда эти деньги идут, они же запланированы, но ребёнок ничего не съел, потому что не пришёл в школу, пояснения никакого не дали», — отметила петербурженка.

Родителям учеников младших классов не будут компенсировать стоимость бесплатного питания в случае перехода на удалёнку по желанию. Об этом 10 ноября «Фонтанке» рассказала мама первоклассника, обучающегося в 98-й школе Калининского района Петербурга.

В Смольном подтвердили эту информацию, уточнив, что компенсации в виде выдачи пайков также не будет. «Региональным законодательством на данный момент предоставление компенсаций за бесплатное питание в случае перехода ребенка на смешанную форму обучения не предусмотрено», — заявили в комитете по образованию.



Со второй четверти в школах Петербурга родителям разрешили переводить детей на удалёнку по желанию. Этот формат в Смольном назвали «комбинированной формой обучения», при которой ребёнок занимается сам с помощью онлайн-уроков, но итоговые отметки ему выставляет школа. Система должна заработать с 16 ноября. При этом в правительстве активно обсуждается вариант обязательной удалёнки для 5–11-х классов. Как началась вторая четверть в школах Петербурга, читайте в материале «Фонтанки».



По поручению президента с этого года во всех российских школах ввели для учеников 1–4 классов бесплатное горячее питание. В Петербурге на его организацию выделили 1,17 млрд рублей (433 млн из федерального бюджета и почти 738 млн из регионального).

