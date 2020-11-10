«Мы победим!» Трамп намекнул на «большой прогресс» и призвал дождаться итогов выборов
Президент США пообещал результаты выборов на следующей неделе.
«У нас большой прогресс. Результаты будут на следующей неделе», — написал 10 ноября Дональд Трамп в своем Twitter.
WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020
По словам республиканца, он собирается сделать Америку великой. «Мы победим!» — добавил Трамп.
WE WILL WIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020
Ранее он уже заявлял о том, что намерен оспорить результаты.
Джо Байден получил более 270 необходимых голосов выборщиков еще в субботу, 7 ноября. В Кремле решили пока не поздравлять кандидата от демократов с победой.