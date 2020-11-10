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10.11.2020 17:18
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«Мы победим!» Трамп намекнул на «большой прогресс» и призвал дождаться итогов выборов

Президент США пообещал результаты выборов на следующей неделе.

«У нас большой прогресс. Результаты будут на следующей неделе», — написал 10 ноября Дональд Трамп в своем Twitter.

По словам республиканца, он собирается сделать Америку великой. «Мы победим!» — добавил Трамп.

Ранее он уже заявлял о том, что намерен оспорить результаты.

Джо Байден получил более 270 необходимых голосов выборщиков еще в субботу, 7 ноября. В Кремле решили пока не поздравлять кандидата от демократов с победой.

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Комментарии (9)

vic_5e4cd1938d1a8
Пусть побеждают оба кандидата и сражаются между собой до последнего американца, тем более, сил, примерно, поровну ....
bluxer
Держим кулачки. Как завещал дзюба.
DEMOMON
«У нас большой прогресс. Результаты будут на следующей неделе»
Ну и во сколько это обойдётся российскому бюджету?
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