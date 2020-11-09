В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Байдена с победой

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова работать с каждым из кандидатов на выборах в США. Байдена с победой пока не поздравили.



«Президент Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США», — цитирует 9 ноября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.



По его словам, российская сторона надеется на нормализацию двусторонних отношений, некоторые аспекты которых касаются всего мира.

