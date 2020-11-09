В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Байдена с победой

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова работать с каждым из кандидатов на выборах в США. Байдена с победой пока не поздравили.
«Президент Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США», — цитирует 9 ноября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.
По его словам, российская сторона надеется на нормализацию двусторонних отношений, некоторые аспекты которых касаются всего мира.
При этом Песков отметил, что Джо Байдена еще не поздравили с победой, так как в США ожидается «юридическое оспаривание итогов». «Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.
Джо Байден получил более 270 необходимых голосов выборщиков еще в субботу, 7 ноября. При этом Дональд Трамп заявил о том, что намерен оспорить результаты. О том, кем будет возможный президент Америки, читайте в материале «Фонтанки».