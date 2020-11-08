Поздравления с победой в президентской гонке в США принимает человек, с 1973 года неоднократно бывавший в России и в Петербурге (тогда Ленинграде). но не разглядевший душу Путина.

Джо Байден



автор фото Carolyn Kaster / AP/TASS

Несмотря на отсутствие официальной точки в вопросе - кто же станет новым президентом США, противник Трампа объявил о своей победе и принимает поздравления от руководства ряда европейских стран. Кремль вроде бы не спешит с открыткой, - во всяком случае, об этом не объявлено. "Фонтанка" постаралась собрать основное, что сегодня говорят и пишут о Джо Байдене. Байден, что называется, суперстар, ему почти 78 лет (Трамп моложе, но не намного - разница всего 4 года). Это является основным штрихом, который выделяют в его портрете противники; отсюда же – производные, вроде подозрения в деменции. Это действительно почтенный, мягко говоря, возраст для потенциального президента сверхдержавы, для лидеров США так вообще рекорд. Для понимания: Байден считается последним действующим западным политиком высокого уровня, который видел живым Иосипа Броз Тито.



К слову, речь Байдена имела некоторые особенности и в молодости, хотя тогда никто не подвергал сомнению его когнитивные способности. Он заикался, но сумел побороть эту проблему. «Первая сцена фильма "Король говорит" очень страшная, - говорил он после просмотра

оскароносной киноленты. - Меня накрыла волна ужаса, когда король Георг VI, прекрасно сыгранный Колином Фертом, подходил к микрофону на стадионе Уэмбли. Это вернуло меня в школьные дни, когда я стоял у доски и должен был вслух читать перед всем классом».



Джо Байден (слева) и Дональд Трамп Фото: коллаж / «Фонтанка.ру» Джо Байден во время дебатов 29 сентября Фото: скриншот с сайта YouTube

I called Joe Biden, and I held up the phone to let him hear Brooklyn cheering.



He loved it. pic.twitter.com/PV8PPIDdt4 — Chuck Schumer (@SenSchumer) November 7, 2020

Высшее образование Байден получил в Сиракузском Университете по специальности юриста. Это частный Американский университет, основанный в 1870 году, располагающийся в городе Сиракузы на границе Америки и Канады. Среди знаменитых выпускников - музыкант Лу Рид из группы VelvetUnderground, актёр Питер Фальк, сыгравший лейтенанта Коломбо, баскетболист Кармело Энтони.



В 1972-м, том же году, когда Байден впервые стал сенатором, его семья попала в автокатстрофу; первая жена и дочь погибли, а двое сыновей получили травмы, но выжили. В 1977 году он женился на преподавательнице Джилл Трейси Джейкобс, для которой это тоже был второй брак. В 1981 году у них родилась дочь Эшли. Старший сын Джозеф скончался от рака в 2015 году; младший Роберт Хантер впоследствии фигурировал в коррупционном скандале на Украине, который мог стоить Байдену выдвижения на выборах.



Джозеф Байден переизбирался сенатором от штата Делавэр до 2009 года.Несколько раз становился председателем сенатского комитета по международным отношениям, многие ставят ему в вину поддержку вторжения в Ирак. На 1988-й год приходится первая неудачная попытка Байдена баллотироваться на должность президента, а также еще одно испытание: у него обнаружили аневризму сосудов головного мозга, потребовалась срочная операция. В 2008 году Джозеф Байден собирался сам баллотироваться на пост президента, однако в итоге снял свою кандидатуру. Победивший Барак Обама назначил Байдена вице-президентом, он пробыл им оба срока демократического президента.



В августе 2020 года Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии. В России в это время гадали, как понимать его воспоминание о встрече с тогда премьер-министром Владимиром Путиным. Тогда Байден, по его словам, посмотрел Путину в глаза и заявил, что не видит в них души. Это была вариация на тему: ранее Джордж Буш-младший, напротив, рассказывал, что заглянул в глаза своему российскому коллеге и ощутил его душу. Путин, по воспоминаниям Байдена, рассмеялся и подытожил: «Мы друг друга понимаем».

В интервью Си-би-эс в октябре 2020 года - в разгар предвыборной кампании - Байден прямо назвал Россию главной угрозой для своей страны. "Я думаю, что сегодня главная угроза для Америки, если говорить об угрозе для нашей безопасности и наших альянсов, - это Россия. При этом я думаю, что главным соперником для нас является Китай. И в зависимости от того, как мы будем себя вести, станет ясно, являемся ли мы соперниками или же мы попадем в более серьезное соревнование с применением силы". - цитирует BBC.

