Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах. Решение о его выдвижении было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин, пишет 19 августа Bloomberg.



Голосование проходило в видеоформате из-за эпидемии коронавируса. В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты своих праймериз, Байден набрал более 2374 голосов делегатов.



«Для меня большая честь принять кандидатуру Демократической партии на пост президента США», — прокомментировал свое выдвижение Байден в Twitter.

