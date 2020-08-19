Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от Демократической партии
Бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах. Решение о его выдвижении было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин, пишет 19 августа Bloomberg.
Голосование проходило в видеоформате из-за эпидемии коронавируса. В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты своих праймериз, Байден набрал более 2374 голосов делегатов.
«Для меня большая честь принять кандидатуру Демократической партии на пост президента США», — прокомментировал свое выдвижение Байден в Twitter.
Кандидатом от Республиканской партии на выборах президента выступит действующий лидер США Дональд Трамп. По данным соцопросов, Байден по популярности среди избирателей опережает действующего президента. За него готовы проголосовать более 50 процентов респондентов.