Финляндия пытается успеть открыться для туристов до Рождества

Закон, призванный облегчить безопасное возобновление международного туристического бизнеса Финляндии, может вступить в силу незадолго до Рождества, но не ранее. По информации финской телерадиокомпании Yle, правительство собирается поднять предел числа заболеваний в странах, откуда можно было бы разрешить въезд. Но даже при таком условии России пока ничего не светит.

Власти Финляндии пока ещё готовят новую модель. Как пишет 10 ноября Yle, если сейчас Суоми разрешает прибытие из стран, где заболеваемость ниже 25 случаев на 100 тысяч населения за последние две недели, то потом планируется поднять эту границу: не выше, чем показатель Финляндии, умноженный на два. Сейчас в республике он составляет 53, то есть 106 было бы границей лимита. Но даже в данный момент ни одно государство Европы не соответствует данному критерию: в Эстонии — 109, в Германии — 281 и т.д. Многие страны и сами объявили национальный локдаун.

Тем не менее правительство рассматривает принцип «тестируйся и приезжай», согласно которому тест на COVID-19 можно было бы сдать, например, на границе. Ранее его не могли реализовать из-за ряда бюрократических вопросов. Модель предполагает избежание карантина при условии сдачи теста в стране отправления плюс повторного уже в Финляндии, если пребывание растягивается более, чем на 72 часа. По сообщению финского информационного агентства STT, цель состоит в том, чтобы парламент успел одобрить законопроект до 21 или 22 декабря, чтобы закон вступил в силу до Рождества. Однако даже этот график можно считать амбициозным. Законопроект ещё должен пройти стадии обсуждения и согласования. Ситуацию не облегчает тот факт, что принципиальное решение об ограничениях на поездки и поправках к Закону об инфекционных заболеваниях должно приниматься одновременно. Согласно Шенгенскому соглашению, государство не должно закрывать границы с другими странами Шенгена более чем на полгода, при превышении этого срока необходимо предъявить обоснование. Шесть месяцев с момента закрытия истекли ещё в сентябре, затем Финляндия продлила этот срок, и 23 ноября ей предстоит снова объяснять причину продления.