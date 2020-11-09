Итальянские врачи: Без локдауна через месяц в стране будет ещё 10 тыс. умерших от ковида

Итальянские врачи бьют тревогу и настаивают на введении жёстких ограничений. Они предупреждают, что без общенационального локдауна число умерших от коронавируса в стране за месяц составит 10 тысяч человек, пишет 9 ноября Guardian.

Пока власти усиливают меры локально, в частности в административных областях «высокого риска»: Кампании, Лигурии, Абруццо и Умбрии.

«Однако Итальянский орден врачей призвал к более жестким действиям, поскольку больницы изо всех сил пытаются найти место для пациентов с коронавирусом. Скорые выстраиваются в очередь перед отделениями неотложной помощи от Турина на севере до Неаполя на юге. Людей лечили от COVID-19 в их машинах возле больницы Котуньо в Неаполе в выходные. Одна 78-летняя женщина ждала в машине скорой помощи 26 часов, прежде чем ее госпитализировали», — описывает происходящее издание.