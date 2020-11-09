Итальянские врачи: Без локдауна через месяц в стране будет ещё 10 тыс. умерших от ковида
Итальянские врачи бьют тревогу и настаивают на введении жёстких ограничений. Они предупреждают, что без общенационального локдауна число умерших от коронавируса в стране за месяц составит 10 тысяч человек, пишет 9 ноября Guardian.
Пока власти усиливают меры локально, в частности в административных областях «высокого риска»: Кампании, Лигурии, Абруццо и Умбрии.
«Однако Итальянский орден врачей призвал к более жестким действиям, поскольку больницы изо всех сил пытаются найти место для пациентов с коронавирусом. Скорые выстраиваются в очередь перед отделениями неотложной помощи от Турина на севере до Неаполя на юге. Людей лечили от COVID-19 в их машинах возле больницы Котуньо в Неаполе в выходные. Одна 78-летняя женщина ждала в машине скорой помощи 26 часов, прежде чем ее госпитализировали», — описывает происходящее издание.
Число заразившихся в Италии с начала пандемии приближается к миллиону. Накануне, 8 ноября, было зарегистрировано 32 616 новых случаев, что более чем в семь раз больше, чем месяцем ранее. От ковида погиб 331 человек, в результате чего общее количество смертей достигло 41 394, что является самым высоким показателем в континентальной Европе.
Многие европейские страны пошли осенью на повторный локдаун. Жёсткие ограничения ввели, в частности, Франция, Великобритания, Австрия, Германия, Бельгия, Латвия, Греция, Литва и другие.
О том, как жители европейских столиц переживают его, читайте в материале «Фонтанки».