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09.11.2020 18:14
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Итальянские врачи: Без локдауна через месяц в стране будет ещё 10 тыс. умерших от ковида

Итальянские врачи бьют тревогу и настаивают на введении жёстких ограничений. Они предупреждают, что без общенационального локдауна число умерших от коронавируса в стране за месяц составит 10 тысяч человек, пишет 9 ноября Guardian.

Пока власти усиливают меры локально, в частности в административных областях «высокого риска»: Кампании, Лигурии, Абруццо и Умбрии.

«Однако Итальянский орден врачей призвал к более жестким действиям, поскольку больницы изо всех сил пытаются найти место для пациентов с коронавирусом. Скорые выстраиваются в очередь перед отделениями неотложной помощи от Турина на севере до Неаполя на юге. Людей лечили от COVID-19 в их машинах возле больницы Котуньо в Неаполе в выходные. Одна 78-летняя женщина ждала в машине скорой помощи 26 часов, прежде чем ее госпитализировали», — описывает происходящее издание.

Число заразившихся в Италии с начала пандемии приближается к миллиону. Накануне, 8 ноября, было зарегистрировано 32 616 новых случаев, что более чем в семь раз больше, чем месяцем ранее. От ковида погиб 331 человек, в результате чего общее количество смертей достигло 41 394, что является самым высоким показателем в континентальной Европе.

Многие европейские страны пошли осенью на повторный локдаун. Жёсткие ограничения ввели, в частности, Франция, Великобритания, Австрия, Германия, Бельгия, Латвия, Греция, Литва и другие.

О том, как жители европейских столиц переживают его, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Oleg_I
Тут комментаторы уже объясняли, что потери до 5% личного состава - это в области статистической погрешности. 7 миллионов можем закопать, не моргнув. Таков путь.
BSB888
— На сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к таким ограничительным методам, как это было весной этого года. Например, когда мы отправили людей в оплачиваемый отпуск и закрыли целые предприятия. Нет такой необходимости! Ещё и потому, что наша медицина сработала достаточно эффективно, — объяснил президент.
Samozvanec
Ну в целом везде одно и тоже. Нам видимо придётся подождать, когда в день будет пару сотен смертей, чтобы чесаться начали. Так ведь не понятно к чему это всё приведёт.
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