Премьер Литвы анонсировал введение карантина в стране

«К сожалению, мы хотели избежать подобных мер, но прислушиваемся к врачам и специалистам. Похоже, у нас нет другой альтернативы. Завтра правительству предложат всеобщий карантин с конца этой недели, вероятно, в полночь в субботу», — цитирует премьера издание Delfi .

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Литве Руководящий комитет по COVID-19 предложил ужесточить текущие ограничения и ввести карантин по всей стране. Об этом заявил премьер-министр Саулюс Сквернелис на пресс-конференции во вторник, 3 ноября.

Предлагается запретить общение между более чем двумя семьями, круг контактов ограничить до 10 человек, отменить мероприятия, будь то свадьба или похороны, службы в церквях, запретить танцы, пение и другую контактную деятельность, остановить работу заведений общепита (исключение — еда навынос), массажных салонов, спортивных клубов, бассейнов, спа. На продуктовые магазины и аптеки ограничения накладывать не будут, в других торговых точках на одного покупателя должно быть не менее 10 кв. м.

Дошкольных учреждений и детсадов ограничение не коснётся, школам предложат учиться дистанционно на 50%. Вузам, за исключением медико-биологических, рекомендуют перейти на удалёнку.

Минимальный срок планируемых ограничений — три недели.

Решение будет принято на заседании правительства в среду, 4 ноября.

«Мы видим, что все страны пытались избежать этого другими способами, но, к сожалению, пока ученые, практика, пример всей Европы показывают, что другого пути нет. Предложение медицинской рабочей группы при правительстве своевременное и будет реализовано», — сказал Сквернелис.