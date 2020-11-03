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03.11.2020 14:50
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Премьер Литвы анонсировал введение карантина в стране

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Литве Руководящий комитет по COVID-19 предложил ужесточить текущие ограничения и ввести карантин по всей стране. Об этом заявил премьер-министр Саулюс Сквернелис на пресс-конференции во вторник, 3 ноября.

«К сожалению, мы хотели избежать подобных мер, но прислушиваемся к врачам и специалистам. Похоже, у нас нет другой альтернативы. Завтра правительству предложат всеобщий карантин с конца этой недели, вероятно, в полночь в субботу», — цитирует премьера издание Delfi.

Предлагается запретить общение между более чем двумя семьями, круг контактов ограничить до 10 человек, отменить мероприятия, будь то свадьба или похороны, службы в церквях, запретить танцы, пение и другую контактную деятельность, остановить работу заведений общепита (исключение — еда навынос), массажных салонов, спортивных клубов, бассейнов, спа. На продуктовые магазины и аптеки ограничения накладывать не будут, в других торговых точках на одного покупателя должно быть не менее 10 кв. м.

Дошкольных учреждений и детсадов ограничение не коснётся, школам предложат учиться дистанционно на 50%. Вузам, за исключением медико-биологических, рекомендуют перейти на удалёнку.

Минимальный срок планируемых ограничений — три недели.

Решение будет принято на заседании правительства в среду, 4 ноября.

«Мы видим, что все страны пытались избежать этого другими способами, но, к сожалению, пока ученые, практика, пример всей Европы показывают, что другого пути нет. Предложение медицинской рабочей группы при правительстве своевременное и будет реализовано», — сказал Сквернелис.

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Комментарии (3)

М.Венедиктов
С весны не припомню случая, чтоб российское руководство не копировало вводимые в Англии ограничения. Интересно, разве что, посмотреть, как штатные и внештатные сотрудники министерства агитации и пропаганды ловко свалят ответственность за это безобразие на простых людей в метро и автобусах.
А заметка интересная – видно, что вожди и банановых республик, и нефтяных держав выкручиваются на один манер.
teodor
Всех рано или поздно посадют под замок таков план хозяев планеты
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