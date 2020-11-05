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05.11.2020 14:10
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В Греции вводят локдаун из-за коронавируса

Греческий премьер-министр объявил о введении карантинных ограничений из-за роста случаев заражения COVID-19.

«В четверг вводится трехнедельная общенациональная изоляция, чтобы остановить агрессивный скачок инфекции», — цитирует 5 ноября заявление Кириакоса Мицотакиса издание Ekathimerini.

По его словам, власти решили ввести жесткие ограничения как можно раньше. Мицотакис заверил, что рост числа новых случаев за последние пять дней «вынудил» правительство пойти на локдаун. При этом власти пообещали оказывать финансовую поддержку гражданам.

В ноябре в стране закроются розничные магазины, а поездки между регионами будут запрещены. Жителей республики будут контролировать через текстовые сообщения, которые нужно будут отправить на правительственный номер для выхода из дома. Школы перейдут на дистанционное обучение, а детские сады останутся открытыми. С 3 ноября в республике уже действует комендантский час.

С начала пандемии в Греции выявили 46 892 случая COVID-19. Накануне страна поставила три антирекорда за сутки.

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Комментарии (2)

pregatus
А у нас нихрена не вводят.
В Греции беспокойство о жизнях граждан, а у нас таких оснований нет.
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