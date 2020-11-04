Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 47 млн человек. Греция поставила три антирекорда за сутки
За последние сутки в мире выявили более 436 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 ноября свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
Таким образом, общее количество заболевших превысило 47,36 млн человек. Умерли за сутки более 7 тысяч, общее количество летальных случаев превысило 1,21 млн.
При этом почти половина новых заболевших приходится на Европу (214184). Сразу три антирекорда за сутки поставила Греция — по количеству новых случаев (2646), умерших (18) и находящихся на ИВЛ пациентов (179 человек). В стране с 3 ноября введен частичный локдаун, Салоники и Серры закрыты на карантин.
В целом в мире больше всего инфицированных в США — 9,19 млн. Россия продолжает сохранять за собой четвертое место с 1,69 млн.