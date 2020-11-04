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04.11.2020 21:43
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Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 47 млн человек. Греция поставила три антирекорда за сутки

За последние сутки в мире выявили более 436 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 ноября свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Таким образом, общее количество заболевших превысило 47,36 млн человек. Умерли за сутки более 7 тысяч, общее количество летальных случаев превысило 1,21 млн.

При этом почти половина новых заболевших приходится на Европу (214184). Сразу три антирекорда за сутки поставила Греция — по количеству новых случаев (2646), умерших (18) и находящихся на ИВЛ пациентов (179 человек). В стране с 3 ноября введен частичный локдаун, Салоники и Серры закрыты на карантин.

В целом в мире больше всего инфицированных в США — 9,19 млн. Россия продолжает сохранять за собой четвертое место с 1,69 млн.

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Комментарии (2)

rastaman
Спустя почти год «пандемии» переболело меньше процента населения Земли.
Зато остальные 99% получили значительное ухудшение жизни.
Вопрос - оно того стоило?
Может, ответ в будущем дадут психиаторы.
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