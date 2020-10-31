«Русские рискуют, но говорят шепотом». Как жители европейских столиц переживают второй локдаун

Правительства европейских стран продолжают усиливать коронавирусный режим, пытаясь сдержать вторую волну пандемии. Так, власти Франции вслед за комендантским часом в Париже и крупных городах ввели общенациональный локдаун. С 30 октября покидать дом можно лишь по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому, а также «подышать воздухом». Причем перед каждой вылазкой необходимо заполнить особую электронную форму.

Бары, рестораны и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, закрыты. Зато, в отличие от весеннего локдауна, продолжают работать школы и детские сады, а также жизнеобеспечивающие отрасли, стройки. «Так что большое количество людей продолжают жить и работать в нормальном режиме», — рассказывает жительница Парижа Валерия.



Но новые правила спровоцировали массовый исход жителей из столицы. На выездах из Парижа накануне образовались пробки общей протяженностью около 700 км. Парижане, как и во время первой волны, спешили уехать из города, чтобы провести карантин в провинции. Такие же заторы образовались также вокруг Лиона, Бордо и других крупных городов.

«Париж входит в десятку самых густонаселенных городов, у многих стесненные жилищные условия, — объясняет Валерия. — Например, в комнате 25 кв. м могут проживать четыре человека, и это будут не самые бедные люди. Если ходить на работу, это нормально, но в условиях изоляции сложно. Поэтому кто может уезжают то к родителям в дома в деревне, кто-то снимает, если есть деньги, чтобы быть на свежем воздухе, ближе к лесу и к морю». В отличие от весеннего локдауна, власти хотя бы не закрыли парки и пляжи, радуется она.

Ходить в гости и устраивать семейные вечеринки формально тоже запрещено. Но это государство контролировать не может, так что запрет держится на доверии и сознательности граждан. «Есть люди, которые не соблюдают правила и находят ухищрения, есть небольшой процент тех, кто критикует власти за половинчатость мер. Но в целом относятся с пониманием», — рассказывает Валерия. Бизнес, который вынужден остановить работу, государство поддерживает, выплачивая сотрудникам 85–100% дохода. Кроме того, в отличие от весны, рестораны получили возможность работать навынос.



Со 2 ноября гайки закрутит и Германия. До декабря в стране закроются все предприятия сферы услуг, за исключением кабинетов физиотерапии и парикмахерских, замрет вся культурная жизнь: не будут работать театры, кино, концертные залы, выставки. Попасть в бассейны и фитнес-клубы тоже будет нельзя — только заниматься спортом на открытом воздухе. Рестораны и кафе не смогут обслуживать посетителей, кроме как навынос.

Гражданам предписано ограничить социальные контакты «до абсолютного минимума». В общественных местах вместе могут находиться не более 10 человек из двух домохозяйств. Такое же ограничение накладывается на частные вечеринки. Отели смогут принимать посетителей, приехавших по уважительной причине и с нетуристическими целями. Спортивные матчи будут проходить без зрителей. При этом школы и детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Немцы в целом воспринимают ограничения спокойно, какого-либо ажиотажа перед закрытием не наблюдается, говорит жительница Берлина Анастасия. «Перед введением комендантского часа (начал действовать с 10 октября. — Прим. ред.) люди старались оттянуться напоследок. Перед локдауном снова замечали небольшое повышение спроса на туалетную бумагу», — рассказывает она. К ограничению социальных контактов население относится с пониманием. «Люди сами по себе сознательные. В чате русских в Берлине одни предлагают встречу, другие пытаются их образумить. В целом многие боятся», — отмечает Анастасия. Но за изменениями не всегда можно уследить. «В Берлине маски вне помещений нужно носить на нескольких избранных улицах. Сначала их было десять, потом список расширили. Это всех бесит», — подчеркивает она.



Власти Великобритании поделили страну на три зоны в зависимости от жесткости введенных ограничений. Лондон пока на втором уровне. Магазины, общепит и сфера услуг работают до 22.00. В гости ходить нельзя, в общественных местах действует «rule of 6», то есть нельзя собираться больше чем по шесть человек. Школы и университеты могут продолжать работу.

«Британцы большими толпами традиционно не собирались, кроме особо торжественных случаев», — рассказывает Илья, житель пригорода Лондона Уотфорд. Но ограничения убили «типичное пабное общение»: разрешено только обслуживание за столиками, пить стоя невозможно. «У британцев паб, как правило, был единственным местом, где можно разговаривать с незнакомыми людьми», — говорит он.

Многие покидают Лондон и перебираются в пригороды. Но это связано не столько с ограничениями, сколько с переходом на удалёнку. «Жить в центре стало для многих бессмысленно. Люди стали переезжать туда, где ближе природа и цены ниже», — отмечает Илья.

Но настроение от второго локдауна в целом подавленное: все вроде бы согласны, что меры необходимы, но не понимают смысла именно этих мер. Например, в Шотландии в некоторых регионах, включая столицу Эдинбург, вообще запретили продавать алкоголь в пабах и ресторанах. «Ощущение такое, что вторая волна превратилась в окопную войну. Все сидят без особого энтузиазма, врачам не хлопают, ворчат на правительство, ничего хорошего не ждут от будущего в плане экономики. Пока «вертолетные деньги» еще дают, что будет потом — непонятно. Тоскливые новости каждый день — о том, кто еще закрылся и обанкротился», — рассказывает Илья.



Но активных протестов немного: в основном люди только мрачно шутят про идиотские ограничения, но в целом соблюдают. Некоторые пабы после 23.00 закрывают двери, но продолжают продавать «для своих». Русские иногда рискуют собираться в компаниях больше шести, но говорят шепотом и фотографий потом не выкладывают.

Коронавирусные меры усилили и власти Чехии. С 28 октября по всей стране введен комендантский час с 21:00 по 5:00. Выходить из дома можно для поездки на работу, оказания медицинской помощи, также можно выгуливать собак в радиусе 500 метров от дома. Запрещается вся розничная торговля по воскресеньям. С понедельника по субботу работают только продуктовые супермаркеты, аптеки, дрогери, цветочные и зоомагазины — но до 20:00. После этого времени — лишь точки на заправках и аэропортах. Музеи, театры, спортзалы бассейны, парикмахерские закрыты. Рестораны могут работать навынос.

Жители поддерживают введенные ограничения гораздо меньше, чем в первую волну, рассказывает жительница Праги Ольга. «Никто не видит логики, и все недоумевают. Например, почему не могут работать бары, неужели там какая-то вспышка, почему закрыли гостиницы?» — говорит она. А вот из-за отмены рождественских ярмарок на двух главных площадях, по ее словам, чехи не особо расстроились.



Оставшейся свободой пользуются по полной. Чехия вновь перестала пускать туристов, но не запрещает своим гражданам выезжать — на школьные каникулы многие поехали на море. После закрытия общепита молодежь стала собираться и выпивать в парках, хотя власти и запретили распитие спиртного в общественных местах. «Весной такого запрета не было, но тогда эта мера была не нужна — все сами сидели по домам», — рассказывает Ольга. Полиции на улицах стало гораздо меньше, чем во время первого локдауна, но нельзя сказать, что власти перестали контролировать ситуацию: в прессе появляются сообщения об облавах на подпольные вечеринки, стихийные демонстрации ковид-диссидентов разгоняют водометами и слезоточивым газом.

Масочный режим соблюдается. Дефицита, как в первую волну нет, средства защиты можно найти в магазинах и аптеках. По правилам маски обязательны в помещениях и общественных местах, в жилой застройке их нужно надевать, если не удается соблюдать дистанцию 2 метра. «Но каждый понимает это как хочет, можно сказать, что оставили на откуп людям», — рассказывает Ольга. Зато государство спрашивает строго не только с граждан, но и с себя. Отсутствие маски на лице на выходе из ресторана в неурочное время стоило должности министру здравоохранения Роману Примуле. «Мы не можем проповедовать одно, а делать другое», — заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш.

