Все кафе и магазины в Париже закрыты, пустые улицы патрулируют жандармы. В городе введен комендантский час. Это не сводка военного времени, а реальность второй волны коронавируса, в условиях которой теперь живут миллионы парижан.

На улицу снова только чтобы погулять собакой или сходить к врачу. Оказался там без уважительной причины — готовься к штрафу или тюрьме. Настучать в полицию может даже внимательный сосед или просто прохожий. Как парижане переживают свой первый комендантский час с начала пандемии «Фонтанке» рассказали жители французской столицы.

«Комендантский час ввели в Париже в ночь на субботу. Теперь в 9 вечера все должны быть дома. И французы соблюдают предписания властей: начиная с половины девятого все спешат в свои квартиры и на улицах скоро уже не остается никого. - рассказала «Фонтанке» парижанка Нина Захаркина-Березнер.



«Далеко не все магазины в Париже и так работали допоздна, но после девяти были доступны клубы, рестораны, кинотеатры, фитнес, занятия для детей, языковые курсы. У меня с дочкой занятия по настольному теннису заканчивались в 8:30, иногда 9. Но в целом жутких сложностей это не создает, кроме психических проблем, - рассказала «Фонтанке» гид Валерия Пичугина. - Даже во время первой волны можно было выходить в любое время, самому себе писать разрешение. Теперь так не получится. Депрессия началась и у владельцев баров и кафе, которые и так очень сильно пострадали во время первой волны, многие из них сейчас теряют свой бизнес».

«Еще по весеннему карантину здесь знают, что полицейские действительно штрафуют нарушителей и если сейчас заметят кого-то, у кого нет уважительной причины и специальной бумаги об аттестации, то ему грозит наказание в 135 евро, - отметила Нина. - Штраф можно оплатить сразу, можно потом, но если проигнорировать, то он вырастет до 375 евро. А за рецидив придется отдать уже 3750 евро - это выше средней зарплаты по Парижу. Кроме того, такое нарушение уже может превратиться в шесть месяцев тюремного заключения».

Кроме жандармов и полицейских за соблюдением правил следят и сами парижане. Здесь действительно «стучат», говорит Нина.

«На тебя легко могут нажаловаться соседи или даже просто прохожие. Мэр 20-го округа Парижа даже обращалась к горожанам с просьбой прекратить звонить в полицию с сообщениями о том, что ваш сосед гулял не один час, а три, или что он выбрасывает мусор без маски, - рассказала Захаркина-Березнер.

При этом в городе по прежнему можно пользоваться доставкой еды и есть исключения из правил: специальные аттестации, позволяющие выйти на улицу. Положены они тем, кому нужно обратиться к врачу или отвести к нему родственника, у кого назначена встреча в администрации или заседание в суде. Можно передвигаться и пассажирам, у которых на время комендантского часа куплены билеты. Кроме того, разрешается отойти на километр от дома, чтобы погулять с собакой.



«Никаких жестких задержаний нарушителей нет и вряд ли они будут— власти дают людям возможность привыкнуть. В пятницу, например, был большой террористический акт, когда обезглавили преподавателя истории, и за ним последовал митинг — акция памяти и солидарности на Площади Республики. Во время комендантского часа там собрались около 30 тысяч человек и власти это разрешили и никого не разгоняли, - рассказала Нина. - Из-за комендантского часа магазины, кинотеатры, концертные залы закрываются или переносят мероприятия. Например, меня были билеты в филармонию на субботу, концерт должен был начинаться в 20:30. Но расписание сдвинули два часа раньше, чтобы он закончился в восемь, и все, включая музыкантов, успели вернуться домой к девяти».



По словам Захаркиной-Березнер, смысл карантина прост — чтобы люди не тусовались, не собирались большими компаниями. Причем еще в середине июня в Париже открылось практически всё, а парикмахерские, например, работали уже с мая. Но осенью вновь начала расти заболеваемость и всё начали опять сворачивать - не работают спортзалы, танцевальные студии, концертные залы и театры, выставки пока открыты, но билеты можно купить только онлайн и на определенное время. Ходить даже на улице надо в маске, а в ресторане или в гостях одновременно могут находиться не более шести человек. В заведениях надо записываться, чтобы потом вас могли найти, если кто-то из посетителей заболеет.

«Также власти предписали барам работать до 22 часов. Но они очень быстро начали переформатироваться в сосисочные и бутербродные с алкоголем, только чтобы не закрываться. И таким образом запрет фактически не действовал. Правительство разозлилось и ввело комендантский час, - отметила Нина. - На переговоры с бизнесом в Париже не идут. Например, кинотеатры пожаловались премьер-министру, что люди из-за комендантского часа после работы не успевают сходить в кино, и они несут убытки. Но он им ответил, что никаких послаблений для них не будет: «заканчивайте сеансы когда хотите, но к 21 часу все люди, включая вас, должны быть дома».



При этом в Париже очень много сознательных людей и почти все носят маски. Но есть проблемы с тестами.

«После того, как заболели мои друзья я решила провериться на COVID-19. Бесплатный тест можно сделать в мэрии своего округа. Когда я туда пришла, то увидела гигантскую очередь, а сотрудник заявил, что они принимают только по направлению врача, к которому надо еще попасть, и не более 150 человек в день. Они объясняют это тем, что для них важно обеспечить получение результата в течение 48 часов. Хотя моя подруга, которая так сдавала анализ в сентябре, в итоге ждала ответа две недели», - рассказала Нина.

По её мнению, во Франции есть большое недовольство политикой Макрона. И так же, как и везде в мире, люди делятся на тех, кто не понимает, зачем было нужно вводить карантин, и тех, кто считает, что он необходим обязательно. Но есть и различия с россиянами.

«В общем и целом парижание с пониманием относятся к принимаемым мерам, доверяют статистике и властям, потому что они сами за них голосовали. А в основной массе французы в все таки bon vivant, люди живущие в свое удовольствием, и приспосабливаются к новым обстоятельствам с пользой для себя», - резюмировала Захаркина-Березнер.



Но есть и бунтующие против новых порядков. Как рассказала «Фонтанке» Валерия Пичугина за пределами комендантского часа работают университеты, толпы бродят в магазинах, все едут на работу, и в общем-то днём жизнь кипит.

«А вечером вдруг ковид превращается в какую-то страшную форму, начинает нападать на людей, поэтому надо дома прятаться? В связи с этим возникают вопросы у обывателей и политических деятелей, - рассказала Валерия. - Например, лидер левой партии Жан-Люк Меланшон указывает, что большинство заражений происходит в университетах, на рабочих местах, и странно людей по вечерам запирать».

В связи с этим в выходные прошли две спонтанные неорганизованные манифестации.

«Одна в квартале Ле-Аль, где очень много баров и ночных клубов, другая в районе Оперы. Было не очень много людей, может, несколько сотен. Они кричали «Свободу», «Нет тоталитаризму», - рассказала Валерия. - На мой взгляд люди вполне законно выражали свою позицию: почему у нас вводят комендантский час в мирное время, без каких то консультаций, предварительных обсуждений и четких научных показаний к этому? К сожалению, даже во Франции я не наблюдаю разумной здоровой критики. Мне кажется удивительным, что люди готовы так быстро отказываться от своих базовых прав и свобод на собрания и передвижения, потому что правительство так решило».

