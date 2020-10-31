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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
31.10.2020 22:18
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Великобритания вводит новый карантин. «Вторая волна будет вдвое сильнее первой»

На территории Великобритании с 4 ноября вводится карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 31 октября заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает BBC.

Он уточнил, что на месяц будут закрыты пабы, рестораны, непродовольственные магазины. «Оставайтесь дома с четверга. Настало время действовать, альтернативы нет», - заявил Джонсон. Главный научный советник британского правительства Патрик Валланс подчеркнул, что из представленных экспертами данных следует, что «вторая волна пандемии будет вдвое сильнее первой».

Выходить из дома англичане смогут для учебы, по работе, для упражнений, по медицинским показаниям, а также для покупки питания и предметов первой необходимости.

Ранее о новом карантине объявили в Австрии.

Частичный локдаун уже ввели в Германии, а также во Франции. Владимир Путин заявил, что тотального закрытия экономики в России не планируется.

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Комментарии (1)

bluxer
Условие задачи: "Вторая волна будет вдвое сильнее первой".
Вопрос: во сколько раз третья волна будет сильнее второй?
Варианты ответов:
1. Вдвое.
2. Втрое.
3.В полтора раза.
Время пошло.
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