Великобритания вводит новый карантин. «Вторая волна будет вдвое сильнее первой»
На территории Великобритании с 4 ноября вводится карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 31 октября заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает BBC.
Он уточнил, что на месяц будут закрыты пабы, рестораны, непродовольственные магазины. «Оставайтесь дома с четверга. Настало время действовать, альтернативы нет», - заявил Джонсон. Главный научный советник британского правительства Патрик Валланс подчеркнул, что из представленных экспертами данных следует, что «вторая волна пандемии будет вдвое сильнее первой».
Выходить из дома англичане смогут для учебы, по работе, для упражнений, по медицинским показаниям, а также для покупки питания и предметов первой необходимости.
Ранее о новом карантине объявили в Австрии.