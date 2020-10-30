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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30.10.2020 23:22
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Бельгия ввела жесткий карантин по COVID-19

Бельгия вводит жесткий карантин: в стране закрываются магазины, кроме продуктовых, школьные каникулы продлеваются до середины ноября, границы пока остаются открытыми, но поездки не рекомендуются, в гости разрешается приглашать не более одного человека. Об этом сообщил премьер-министр королевства Александер Де Кроо по итогам очередного заседания Координационного комитета по борьбе с пандемией.

«После длительных консультаций с научными кругами комитет принял решение об ужесточении карантина. Все неосновные магазины закрываются, за исключением тех, которые имеют службы доставки, должны прекратить работу парикмахерские, школьные каникулы продлеваются до 16 ноября, удаленная работа отныне обязательна везде, где это возможно, — заявил он. — В закрытых помещениях разрешается принимать не более одного гостя на семью, на открытом воздухе — не более четырех человек, на похоронах допускается присутствие не более 15 человек. Трансграничные поездки настоятельно не рекомендуются».

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Комментарии (10)

Yksy
А где Брит?? Уволился, как Красноносов?
Обсудили бы как в Бельгии маски отменили, как там вообще все хорошо.
Алекс99
Университеты перешли на удаленку, кроме тех практических занятий, где требуется присутствие. В аудиториях может быть занято максимум 20% имеющихся мест, маски обязательны для всех.

Школы при этом закрывать не хотят, и выглядит это примерно так: поскольку многие учителя болеют, школьники (те, кто уже переболел, и те, кто не болен) приходят в школу и, если учитель болен, сидят в школе без занятия, в классах с открытыми окнами (чтобы постоянно был приток свежего воздуха).

Все продовольственные магазины должны закрываться не позже 20:00, рестораны могут работать на вынос до 22:00.
Комендантский час с 22:00 до 6:00, да.
ruberoid
и дальше что?!
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