Бельгия ввела жесткий карантин по COVID-19
Бельгия вводит жесткий карантин: в стране закрываются магазины, кроме продуктовых, школьные каникулы продлеваются до середины ноября, границы пока остаются открытыми, но поездки не рекомендуются, в гости разрешается приглашать не более одного человека. Об этом сообщил премьер-министр королевства Александер Де Кроо по итогам очередного заседания Координационного комитета по борьбе с пандемией.
Volg hier live de persconferentie na het Overlegcomité - Suivez ici en direct la conférence de presse après le Comite de Concertation https://t.co/91PQcL2th8— Alexander De Croo (@alexanderdecroo) October 30, 2020
«После длительных консультаций с научными кругами комитет принял решение об ужесточении карантина. Все неосновные магазины закрываются, за исключением тех, которые имеют службы доставки, должны прекратить работу парикмахерские, школьные каникулы продлеваются до 16 ноября, удаленная работа отныне обязательна везде, где это возможно, — заявил он. — В закрытых помещениях разрешается принимать не более одного гостя на семью, на открытом воздухе — не более четырех человек, на похоронах допускается присутствие не более 15 человек. Трансграничные поездки настоятельно не рекомендуются».