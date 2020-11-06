Латвия до конца ноября вводит режим ЧС из-за коронавируса

В республике на этот период отменят все публичные, спортивные мероприятия. Будут закрыты бары, ночные клубы, дискотеки, аквапарки, бани, спа, катки, игровые залы, места для детских развлечений, центры развлечений и аттракционов, батутные парки, игровые комнаты, салоны красоты, пирсинга и татуировки. Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос. В парикмахерскую — только по записи. ТЦ в выходные и праздничные дни тоже будут работать с ограничениями.

Правительство Латвии приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в стране с 9 по 29 ноября, сообщает Delfi.

На частных мероприятиях запретят собираться больше 10 человек в составе двух семей, исключение — похороны (на них могут присутствовать 10 человек из разных домохозяйств).



Культурные места, спортзалы, места религиозного культа не будут работать круглосуточно — комендантский час действует с 8 вечера до 6 утра. Небольшое послабление сделали для спортцентров — им можно работать до 10 вечера.

Развлекаться народ отправят на свежий воздух — запрет не распространяется на природные тропы.

За нарушение ограничений будут применяться штрафы: физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 2000 евро, юридическое — от 140 до 5000 евро.