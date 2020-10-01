Владельцы недвижимости при необходимости смогут попасть в Финляндию, но конкретной даты снятия всех ограничений нет. О границах, не использованных визах, выживании финского бизнеса в РФ и возможных санкциях из-за ситуации с Навальным «Фонтанка» поговорила с генконсулом Финляндии в Петербурге Анне Ламмила.

генеральный консул Финляндии в Петербурге Анне Ламмила



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

— Когда российские туристы смогут попасть в Финляндию? Правильно ли я понимаю, что сейчас ориентировочная дата — 23 ноября, после которой планируется открыть границы при условии двойного тестирования даже для России. Стоит ли надеяться на это?

— Всё зависит от того, как развивается ситуация с коронавирусом. Сейчас, в зависимости от этого, мы открываем границы с Шенгеном и даже снова закрываем, как, например, случилось со Швецией, потому что эпидемиологическая ситуация там ухудшилась. Те редкие группы финских граждан, которые могут пересекать границу с Россией, уже сейчас должны делать тест на COVID-19 сначала в России, а потом в течение 72 часов после приезда в Финляндию, чтобы не сидеть на самоизоляции. Я тоже так делаю. Так что обещать открытие границ не могу. На конкретную дату пока не смотрим. Что будет после 23 ноября — узнаем позже. Если вакцина уже будет хорошо работать, ситуация улучшится, как мы надеемся, то будет соответствующее решение.



— Многие люди не могут воспользоваться своей визой уже почти семь месяцев. Многих волнует вопрос: продлит ли Финляндия срок их действия? Или, может быть, сделает скидку на следующую?

— Визы, которые мы уже выдали, в большинстве своём долгосрочные, на 3 года, 5 лет. И когда мы принимаем консульский сбор, человек получает услугу — это оплата за рассмотрение заявления. Поэтому мы не можем делать скидку.

— Если у человека финская виза, а он ездил по ней в другие страны и надеялся посетить Финляндию позже — весной, летом, осенью 2020 года. Но виза закончилась, и «откатать» он её не успел. Будут ли проблемы при получении следующего финского «шенгена»?

— Мы всегда смотрим на ситуацию в целом, если будет видно, что заявитель не смог поехать именно из-за коронавируса, тогда никаких проблем не будет. Всё-таки будем исходить из того, что совершить поездку во время пандемии было невозможно. Так что не бойтесь.

— Кто сейчас фактически может приехать в Финляндию, помимо дипломатов и водителей грузовиков на международных перевозках? Постепенно же добавляются новые категории.



— В список необходимых причин для въезда входит неотложное лечение, например проведение операции. Командировка дипломатов, членов международных организаций, военнослужащих и персонала оказания помощи находящимся при исполнении служебных обязанностей, представителей государств для участия в международных переговорах. Также лица с разрешением на пребывание, нуждающиеся в международной защите или путешествующие по другим гуманитарным соображениям, персонал службы здравоохранения и спасательной службы, специалисты по уходу за престарелыми, находящиеся при исполнении служебных обязанностей. Представители культуры, спорта и бизнеса тоже могут въехать в Финляндию при необходимости. (Подробности на сайте Пограничной охраны на русском языке.)

— Многих волнует вопрос поездки к родственникам, бабушки хотят к внукам и т.д.

— К неотложным семейным делам относятся рождение собственного ребёнка, тяжёлая болезнь близкого родственника, собственная свадьба, близкие отношения или другие весомые личные обязательства. Но на границе всё-таки придётся объяснить и доказать весомость вашей причины. Также с 1 октября неотложной причиной является встреча с несовершеннолетним ребёнком, постоянно проживающим на территории Финляндии.



— А как насчёт владельцев недвижимости? Россияне переживают за свои дачи.

— С сегодняшнего дня (1 октября) вступает в силу возможность въезда, если у человека есть недвижимость в Финляндии. Мы как консульство стараемся влиять на решения наших властей. Конечно, мы сказали, что лучше было бы разрешить въезд всей семье владельца недвижимости. В основном допускается один собственник участка, даже если у недвижимости несколько собственников. Необходимость визита должна быть доказана на границе. Например, есть свидетельства того, что что-то было сломано или были разрушены конструкции собственности. То, что нельзя исправить силами местных служб (удалённо). Например, базовые меры для поддержания дома в зимний период не считаются достаточной причиной для пересечения границы. — А на каких условиях их будут пускать в Финляндию? Документы, тест на коронавирус?

— Те категории лиц, которым можно въехать в Финляндию, должны не раньше, чем за 72 часа до поездки, сделать тест на коронавирус здесь, в России. Если они планируют быть в Финляндии больше 72 часов, то тоже придётся сделать тест, иначе две недели нужно сидеть на самоизоляции. Детали лучше узнавать у «финского Роспотребнадзора» THL.

— Возобновится ли авиа- и железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией сразу после снятия ограничений?

— Это частные компании, и, принимая решения, они отталкиваются о того, насколько это будет выгодно экономически. Прямо мы не можем сказать.

— Есть ли действительно шанс, что граница откроется до Нового года? Может, проще сказать, что «пока ограничения остаются, если что-то изменится, мы вам сообщим»?

— Это именно так. Мы ничего не можем гарантировать, пока ситуация не улучшится намного. Когда будет меньше 25 заболеваний на 100 тысяч населения за последние две недели, тогда будет информация. Что касается Finnair и VR с РЖД (в равных долях владеют оператором скоростного поезда «Аллегро». — Прим. ред.), то рейсы организовывать им пока невыгодно, потому что пассажиропоток очень маленький. По данным нашей Пограничной охраны, если до пандемии в целом было примерно 40 тысяч пересечений границы в сутки, то сейчас это сотни.



Фото: автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

— «Фонтанка» проводит уже пятое ежегодное исследование о финском бизнесе в России. Хотелось бы узнать у вас, как финские компании выживают на российском рынке в период коронакризиса, получали ли вы какие-то отзывы от них?



— Безусловно, мы очень много общаемся с ними. Есть предприятия, которые достаточно хорошо справляются. Например, ЮИТ, потому что предприятия строительной сферы могли работать (во время весенних ограничений. — Прим. ред.), также «Призма», которая открыла два новых магазина, и «Фацер». Компании, у которых здесь есть собственное производство, более-менее справляются. А вот предприятия сферы услуг серьёзно пострадали. Например, школа купания для маленьких детей Little Swan не смогла функционировать.

— Стоит ли ждать новых уходов с рынка?

— Пока мы не знаем, что будет, все зависит от общей экономической ситуации, курса рубля, покупательской способности. Производитель колбасных изделий «Атрия», например, говорит о тенденции — люди покупают продукцию подешевле. Так что, если предприятие производит продукцию высшего качества, спрос падает. Такая же ситуация у производителей красок «Тиккурила», «Нор-Маали». Для финских компаний плохим сюрпризом было то, что государственные и городские меры поддержки предприятий не распространялись на предприятия с долей иностранного капитала.



— По данным ФТС, торговый оборот между Россией и Финляндией упал с 8 млрд долларов в январе — июле 2019-го до 5,7 млрд долларов за аналогичный период 2020-го. Когда, по-вашему, удастся вернуться к допандемийным показателям?

— Всё зависит от покупательской способности и от того, как государство и город смогут помочь предприятиям. Если экономическая атмосфера останется нестабильной, падение может продолжиться. Хотя, например, в Финляндии предприятия справляются лучше, чем ожидалось. Радикальных изменений пока не предвидится.



Фото: автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

— Не могу не спросить о другой громкой международной теме. ЕС выпустил резолюцию о возможных санкциях против России в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Поддерживает ли возможные ограничительные меры Финляндия, и если это будет список лиц, которые фигурировали в расследованиях Навального, как это отразится на отношениях Финляндии и России?

— Покушение на Алексея Навального — это шокирующее событие. Мы считаем, что серьёзное расследование этого случая очень важно, и большую роль в этом играют российские органы власти. С аналогичным заявлением, как вы знаете, уже выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Насильственные действия по отношению к представителям оппозиции всегда должны решительно осуждаться, как и применение химического оружия во всех ситуациях и условиях любой страны. Говорить о возможных санкциях в настоящий момент рано.

— Судя по тому, что вы сказали, Финляндия считает доказанным факт отравления Навального «Новичком».

— Пока не проведено расследование, но три независимые лаборатории подтвердили это, также образцы у Навального взяла для изучения Организация по запрещению химического оружия. Мы хотим, чтобы этот факт был доказан в результате расследования, проведённого российскими органами, при необходимости опираясь на экспертизу ОЗХО. Как в любом правовом государстве, виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с содеянным.

— Если расследования не будет и встанет вопрос о санкциях ЕС, Финляндия будет «за» или «против»?

— Рано об этом говорить.

Фото: автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

— Хорошо. Вернёмся тогда к Петербургу. Хочется узнать, как за время вашего пребывания на должности консула с 2017 года изменилось ваше отношение к России и Петербургу, ваше восприятие?

— Я приехала сюда 1 мая 2017 года после 35 лет с предыдущей поездки. За три года я познакомилась с новой Россией. Оказалось, что россияне и петербуржцы — очень приятные люди, общение с ними даёт тепло. Я даже не думала, насколько тесны отношения между Петербургом и Финляндией: с городом Турку, Коткой, Хельсинки, Лахти; между нашими гражданами; и для финского бизнеса Петербург и Ленобласть — важный пункт. Было удивительно узнать, насколько люди любят Финляндию: 95% петербуржцев, согласно заказанному нами опросу «Левада-центра», положительно относятся к Суоми.

— А что касается развития гражданского общества? Вы же были до приезда в Петербург послом Финляндии по равноправию. Заметили ли вы какие-то изменения?

— Да, мы организовали много семинаров на эту тему, общались с людьми, которые исследуют гендерное равенство. Я лично вижу, что общество понемногу меняется. В Финляндии это тоже происходило постепенно. Когда я родилась, мой папа никогда не оставался дома с семейными заботами, этим занималась мама. Когда я родила троих детей, всё-таки мой муж участвовал в воспитании, помогал менять подгузники. Сейчас, когда я гуляю по паркам Петербурга, я очень часто вижу пап, которые гуляют с детьми, иногда по двое. И когда они понимают, что проводить время с детьми приятно, они начинают требовать права на это. Когда эта идея развивается, предприятия, работодатели должны реагировать на это.

— Но в России возможность для отца взять отпуск по уходу за ребёнком существует.

— Да, но речь об атмосфере и отношении к этому. Когда сосед уже воспользовался своим правом на отцовский отпуск, мужчина задумается: а может, и мне стоит попробовать. Мир не замыкается на работе, и мы очень ценим важность семьи.

— Когда вы приехали в Петербург, вы сказали, что хотели бы побывать во всех областях в своем консульском округе. Удалось ли это, и какая поездка была наиболее впечатляющей? — Почти удалось. Я была в Мурманске, Вологде, Великом Новгороде, Калининграде, Пскове, Петрозаводске, Костомукше. У нас было всё готово для поездки в Коми в начале марта 2020 года, но власти региона отменили встречу. И в Ненецком автономном округе не удалось побывать. Архангельск меня поразил. Мы приезжали туда с темой обращения с отходами и отказа от черного углерода. Интересно было узнать, что он был очень важным портом до Петербурга. И погода во время нашего декабрьского визита была хорошая, по-настоящему зимняя. Путешествие на машине из Петербурга до Мурманска по трассе «Кола» очень понравилось и круиз с друзьями на теплоходе через Ладогу, Свирь и Онежское озеро. Кижи и Валаам просто чудесные. И природа на Куршской косе в Калининградской области. В Великом Новгороде я узнала, что там проводил одну весну в 1991 году финский президент Юхо Паасикиви.

— Правда ли, что финны испытывают грусть, приезжая в Карелию и наблюдая тот контраст по уровню развития городов и деревень по обе стороны границы?

— Я думаю, люди, у которых раньше семья жила на территории нынешней российской Карелии, скучают по своим родителям, предкам. Но это своего рода ностальгия. Да, была война между СССР и Финляндией, но она в прошлом, мы давно отпустили. Что было — то прошло. Сейчас многие приезжают в Карелию, чтобы посмотреть, как жили их бабушки.



Фото: автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Фото: автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Фото: автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

— Да, что касается туризма, то Россия с 2021 года вводит электронные визы для иностранцев по всей стране. Что, по-вашему, Россия должна сделать для успешного маркетинга среди финнов?

— Я думаю, электронные визы сильно облегчат эту задачу. Сейчас финны, думая, где провести выходные, часто рассматривают Таллин или Стокгольм, до которых легко и быстро можно добраться на пароме: час до Эстонии, одна ночь или день — до Швеции. Но сейчас на «Аллегро» по электронной визе в Петербург приехать нельзя. Если это будет возможным, то Петербург составит конкуренцию Таллину и Стокгольму. Мои друзья приехали сюда только потому, что я здесь. И уже потом влюбились в город и сказали, что с удовольствием приехали бы сюда еще раз по электронной визе за богатой культурной жизнью.

— Вы возглавите посольство Финляндии в ЮАР. По чему вы будете скучать после Петербурга?

— Атмосфера в Питере очень хорошая, город полон зданий с красивой архитектурой. Люди приятные, с ними легко общаться, когда я гуляю с собакой, ко мне всегда кто-то подходит, спрашивает. У меня есть друг Фёдор, который работает в соседнем здании. Каждый день мы говорим о том о сём, обмениваемся взглядами по актуальным темам, например, как коронавирус повлиял на жизнь людей. На велосипеде мне нравилось кататься. Когда сняли ограничения, мы с коллегой из шведского консульства с удовольствием прокатились по Петроградскому району до Каменного острова, до Крестовского. Очень часто я ходила в оперу, на концерты и выставки. Мариинский, Эрмитаж, Русский музей, Манеж. Буду скучать по насыщенной и высококачественной культурной жизни, хорошим ресторанам. И Таврическому саду.

— Кто придёт вам на смену на должность генконсула Петербурга?

— Было много кандидатов, но пока официальное решение не объявлено. Беседовала Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»