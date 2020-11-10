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10.11.2020 16:01
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Две легковые, грузовик и внедорожник «обеззаборили» «выделенку» и загородили проезд по Савушкина

Массовая авария мешает проезду по одной из улиц Приморского района Петербурга днем 10 ноября. Жертвой ДТП пали несколько метров забора.

О ДТП с участием четырех автомобилей на участке улицы Савушкина между Туристской и Школьной улицами сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Виталий. По словам же еще одного участника группы, аварий там две: участниками одной стали два легковых автомобиля и грузовой фургон, а второй — Great Wall Hover.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На фото видно, что внедорожник получил самые серьезные повреждения: у него вмята передняя пассажирская дверь и оторвано колесо. Вероятно, уложенные на землю несколько секций металлического ограждения трамвайной «выделенки» — на его совести.

О пострадавших не сообщается. Участники аварии перегородили несколько полос дороги. По данным «Яндекс. Пробок», на улице Савушкина в районе места ДТП наблюдается небольшой затор.

Ночью температура воздуха в Петербурге опускалась ниже ноля, и утренний гололед устроил в городе небольшой «день жестянщика». Водители, не справляясь со скользкими дорогами, собирали массовые аварии и улетали в кюветы. В Ломоносовском районе Ленобласти потерявшую управление машину вынесло на встречную полосу, где ехал другой автомобиль. В результате пострадали 5 человек, в том числе дети.

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