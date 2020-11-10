Петербург вошёл в число регионов, где запущен пилотный проект по обеспечению продуктами нуждающихся семей
Фонд продовольствия «Русь» совместно с одной из крупных торговых сетей в нескольких российских регионах запустил программу для нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта». Благодаря этой программе семьи-участники смогут ежемесячно приобретать продукты на сумму 1000 рублей.
Схема действия программы проста: фонд закрепляет за каждой нуждающейся семьей индивидуальную продовольственную карту, счёт которой ежемесячно пополняется на 1000 бонусов. С использованием бонусов семья покупает продукты питания в любом магазине торговой сети. 1 бонус приравнивается к 1 рублю.
На этапе тестирования семьям разрешено приобретать только продукты первой необходимости: крупы, макароны, масло, молочные продукты, фрукты и овощи. Алкоголь и табачные изделия с использованием продкарты запрещено.
«Формат продкарты позволяет даже в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом, оперативно оказывать продуктовую поддержку семьям практически в любом регионе страны. Каждая карта проходит регистрацию в приложении, что исключает возможность обналичивания средств или их нецелевое использование. У фонда есть возможность, не раскрывая персональных данных семей, направлять жертвователям отчёты с указанием буквально всей информации из чека, полученного при покупке товаров», — цитирует президента Фонда продовольствия «Русь» Юлию Назарову АСИ.
В качестве пилотных регионов — участников программы выбраны Санкт-Петербург, Ростовская и Владимирская области. В каждом из регионов действует собственное региональное отделение фонда, которое отвечает за составление базы семей для участия в программе совместно с органами социальной защиты населения, а также региональным аппаратом уполномоченного по правам ребёнка в отдельных субъектах.
На данный момент продкартами уже пользуются порядка тысячи семей с детьми, в том числе многодетные, неполные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми с инвалидностью. Каждая семья становится пользователем продкарты на срок от трёх до шести месяцев.
В дальнейшем планируется расширить список регионов-участников и увеличить число семей, имеющих право на пользование продкартой. Предполагается, что программа охватит два миллиона семей, которые заявлены как нуждающиеся, по данным Росстата.
Всероссийский благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» зарегистрирован 25 октября 2012 года. Он является первым в России «банком еды» или «банком продовольствия» и оказывает помощь продуктами питания социально незащищенным слоям населения по всей стране.