Петербург вошёл в число регионов, где запущен пилотный проект по обеспечению продуктами нуждающихся семей

Фонд продовольствия «Русь» совместно с одной из крупных торговых сетей в нескольких российских регионах запустил программу для нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта». Благодаря этой программе семьи-участники смогут ежемесячно приобретать продукты на сумму 1000 рублей.

Схема действия программы проста: фонд закрепляет за каждой нуждающейся семьей индивидуальную продовольственную карту, счёт которой ежемесячно пополняется на 1000 бонусов. С использованием бонусов семья покупает продукты питания в любом магазине торговой сети. 1 бонус приравнивается к 1 рублю.



На этапе тестирования семьям разрешено приобретать только продукты первой необходимости: крупы, макароны, масло, молочные продукты, фрукты и овощи. Алкоголь и табачные изделия с использованием продкарты запрещено.

«Формат продкарты позволяет даже в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом, оперативно оказывать продуктовую поддержку семьям практически в любом регионе страны. Каждая карта проходит регистрацию в приложении, что исключает возможность обналичивания средств или их нецелевое использование. У фонда есть возможность, не раскрывая персональных данных семей, направлять жертвователям отчёты с указанием буквально всей информации из чека, полученного при покупке товаров», — цитирует президента Фонда продовольствия «Русь» Юлию Назарову АСИ.

В качестве пилотных регионов — участников программы выбраны Санкт-Петербург, Ростовская и Владимирская области. В каждом из регионов действует собственное региональное отделение фонда, которое отвечает за составление базы семей для участия в программе совместно с органами социальной защиты населения, а также региональным аппаратом уполномоченного по правам ребёнка в отдельных субъектах.

