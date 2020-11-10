Карнавала не будет. В Москве отменят новогодние гулянья из-за коронавируса

Столица встретит 2021 год скромно и по-домашнему. Из-за пандемии новогодние гулянья, рождественские базары и фестивали отменят. Об этом 10 ноября сообщили РБК два источника в столичном правительстве.



В Москве из-за пандемии на два месяца запретили развлекательные, культурные и просветительские мероприятия. Встретить Новый год в ресторане тоже не выйдет — до 15 января для ночных заведений и точек общепита действует режим «комендантского часа». Принимать и обслуживать гостей запрещается с 23.00 до 6.00.

