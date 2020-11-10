Смольный определился с выбором и полагает, что «придется вводить ограничения»
По мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, город пока держит коронавирусный удар, но если заболевших меньше не станет, то экономические соображения уйдут на второй план.
Параллельно с новостями из Москвы о ряде новых коронавирусных ограничений высказались и петербургские власти, но пока в предположительном ключе. Как заявил 10 ноября Александр Беглов, «время ставит нас перед выбором между жизнью и здоровьем горожан и экономикой». Смольный выбор сделал в пользу «жизни и здоровья петербуржцев».
Губернатор в очередной раз подчеркнул, что пока больницы справляются с потоком зараженных, но «коечный фонд не бесконечен», и если прирост коронавирусных больных не удастся остановить, то будут введены новые ограничения.
Последним обновлением 121-го, коронавирусного, постановления в Петербурге закрыли фуд-корты, ограничили число гостей на свадьбах и попросили отправить каждого третьего трудящегося на удаленку. Ежедневный прирост зараженных приблизился к полутора тысячам человек.