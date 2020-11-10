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10.11.2020 14:58
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Смольный определился с выбором и полагает, что «придется вводить ограничения»

По мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, город пока держит коронавирусный удар, но если заболевших меньше не станет, то экономические соображения уйдут на второй план.

Параллельно с новостями из Москвы о ряде новых коронавирусных ограничений высказались и петербургские власти, но пока в предположительном ключе. Как заявил 10 ноября Александр Беглов, «время ставит нас перед выбором между жизнью и здоровьем горожан и экономикой». Смольный выбор сделал в пользу «жизни и здоровья петербуржцев».

Губернатор в очередной раз подчеркнул, что пока больницы справляются с потоком зараженных, но «коечный фонд не бесконечен», и если прирост коронавирусных больных не удастся остановить, то будут введены новые ограничения.

Последним обновлением 121-го, коронавирусного, постановления в Петербурге закрыли фуд-корты, ограничили число гостей на свадьбах и попросили отправить каждого третьего трудящегося на удаленку. Ежедневный прирост зараженных приблизился к полутора тысячам человек.

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Комментарии (22)

AGP
То-то думал, что дяде Саше кирдык пришёл, когда Сам ледокол принимал. Ладно, не случилось. Потом десант Минздрава высадился. Ну, думаю, теперь уж точно. И опять мимо. А какие шансы были...
change_it
Закрывать надо было уже неделю назад. Только понятно, что у губернаторов нет специальных денег на поддержку людей без работы и бизнеса. Пока в Кремле не перестанут чесать репу, ничего не изменится.
Ivanov11
Сбеглов , что сложно метро закрыть , рассадник заболевания ? От этого очевидного решения хотя бы бизнес не будет загибаться !!!
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