Смольный определился с выбором и полагает, что «придется вводить ограничения»

По мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, город пока держит коронавирусный удар, но если заболевших меньше не станет, то экономические соображения уйдут на второй план.

Параллельно с новостями из Москвы о ряде новых коронавирусных ограничений высказались и петербургские власти, но пока в предположительном ключе. Как заявил 10 ноября Александр Беглов, «время ставит нас перед выбором между жизнью и здоровьем горожан и экономикой». Смольный выбор сделал в пользу «жизни и здоровья петербуржцев».