Беглов: Будем вводить новые ограничения в Петербурге, число коек не бесконечно

Губернатор Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной — число госпитализаций растет, многие везут с отдыха не только загар и впечатления, но и COVID-19. Из-за этого город перепрофилирует одну больницу за другой, и сейчас он оказался на пороге введения новых ограничений.



«Мы будем делать все необходимое, чтобы Петербург избежал повторного локдауна. Будем вводить дальнейшие ограничения по мере необходимости. Но необходимо быть готовым к любому развитию событий. Мы должны привыкнуть к новым условиям жизни — число больничных коек не бесконечно», — заявил Беглов 9 ноября в обращении к петербуржцам на «Радио России».