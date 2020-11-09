FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.11.2020 18:27
28
Печать

Беглов: Будем вводить новые ограничения в Петербурге, число коек не бесконечно

Губернатор Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной — число госпитализаций растет, многие везут с отдыха не только загар и впечатления, но и COVID-19. Из-за этого город перепрофилирует одну больницу за другой, и сейчас он оказался на пороге введения новых ограничений.

«Мы будем делать все необходимое, чтобы Петербург избежал повторного локдауна. Будем вводить дальнейшие ограничения по мере необходимости. Но необходимо быть готовым к любому развитию событий. Мы должны привыкнуть к новым условиям жизни — число больничных коек не бесконечно», — заявил Беглов 9 ноября в обращении к петербуржцам на «Радио России».

Как писала «Фонтанка», за последние сутки в Петербурге заболели 1403 человека — это рекорд за все время пандемии. Вылечились вдвое меньше. В число умерших включили 19 человек. В связи с этим Смольный собирается отправить школьников на дистанционку, а пожилых — на самоизоляцию.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (28)

EBAT
Прикольно во всем. Самолечение, самообеспечение, самообслуживание, самоарест, самоприговор, самоизоляция... само... налоги на какой хер тогда платить? Вы там не зажрались? Губер - это не законодательная власть. Вообще профнепригодны во всем. Всех разогнать. В чем проблема? Пусть уполномоченное на то федеральное правительство объявит ЧС и выплачивает компенсации через госуслуги, будут сидеть дома, а пока...
260708081
Вы все делаете для того, чтобы больных стало побольше - хотя и сезон такой, конечно. Но зачем надо было выпускать всех заграницу - непонятно. Кроме того, мне непонятно, почему можно в фитнес-клубах можно заниматься толпами без масок, но сегодня закрыли наши маленькие детские комнаты, в которых дети ждут родителей, пока они занимаются спортом, или сами ждут свою секцию в бассейне. Все комнаты закрыли, хотя вроде бы говорилось про торговые центры и комнаты больше 50 метров в общепите. Теперь дети будут бегать среди больных взрослых? У нас им проверяли температуру, мыли руки, использовали санитайзеры, детей было не больше 4 человек, воспитатели в масках. Кому выгодно, чтобы дети теперь болели, а родители вынуждены были отказаться от спорта (или в целом - от абонементов)? Сеть Фитнес Хаус - полное закрытие детских комнат, всех, кроме тех, что в области. Может кто-то объяснить?
change_it
Локдаун надо было вводить уже давно, еще когда количество ежедневных заражений превысило 500-600 человек. Причем полный и с драконовскими штрафами. Много времени упущено, но лучше поздно, чем никогда.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний