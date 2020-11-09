Беглов: Будем вводить новые ограничения в Петербурге, число коек не бесконечно
Губернатор Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной — число госпитализаций растет, многие везут с отдыха не только загар и впечатления, но и COVID-19. Из-за этого город перепрофилирует одну больницу за другой, и сейчас он оказался на пороге введения новых ограничений.
«Мы будем делать все необходимое, чтобы Петербург избежал повторного локдауна. Будем вводить дальнейшие ограничения по мере необходимости. Но необходимо быть готовым к любому развитию событий. Мы должны привыкнуть к новым условиям жизни — число больничных коек не бесконечно», — заявил Беглов 9 ноября в обращении к петербуржцам на «Радио России».
Как писала «Фонтанка», за последние сутки в Петербурге заболели 1403 человека — это рекорд за все время пандемии. Вылечились вдвое меньше. В число умерших включили 19 человек. В связи с этим Смольный собирается отправить школьников на дистанционку, а пожилых — на самоизоляцию.