Фудкорты под запретом, на свадьбе — не больше 20 празднующих, больше 70 не собираться и на свежем воздухе, каждого третьего из офиса — на удалёнку. Но есть исключения.

Локдаун все ближе. Какие ограничения вводятся в Петербурге с 9 ноября

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

5 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил очередные изменения в 121-е коронавирусное постановление. Новая редакция, которая вступит в силу с 9 ноября, еще больше ужесточит действующий во время пандемии режим. Введенные в конце октября ограничения и усиленный контроль за масочным режимом не помогли сдержать распространение инфекции: ежедневное число новых случаев перевалило за 1100.

Кому нельзя работать? — С 9 по 29 ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов. Исключения составят такие заведения на вокзалах, в аэропорту, на АЗС.

— Запрет на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 остается в силе. Исключениями являются точки на АЗС, вокзалах и аэропорте. Разрешена работа на доставку (на дом, на предприятия и номера гостиниц). Но с 9.11 заведения общепита могут после 23.00 также работать навынос — но с условием, что клиенты не смогут зайти внутрь. — В разрешенное время работу общепиту можно только кормить клиентов: любые развлекательные программы под запретом. — По-прежнему запрещена работа специализированных кальянных, а также продажа и употребление кальянов в иных заведениях. — С 9 ноября усилены ограничения для детских развлечений. Приостановлен доступ посетителей в развлекательные центры, а также игровые комнаты, расположенные в магазинах и ТЦ. Открытыми остаются детские игровые комнаты площадью не более 50 кв. м, находящиеся на территории предприятий общественного питания — Сохраняется запрет на аттракционы в помещениях, а также работу зоопарков площадью менее 50 га. Какие ограничения введены для мероприятий?

— С 9 по 29 ноября вводится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек внутри помещений. Ограничение не действует для организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций. То есть в театры, кинотеатры, концертные залы и на спортивные соревнования по-прежнему можно пускать более 70 человек. Но крупные деловые форумы придется отменять или переводить в онлайн-формат. — Продолжают действовать ограничения для несовершеннолетних. Но им по-прежнему можно свободно посещать массовые мероприятия лишь на открытом воздухе, а также на официальные спортивные соревнования в помещениях. Также разрешено ходить в театры и кино, но только не в составе организованных групп. — С 9 ноября ужесточаются требования к проведению свадебных церемоний. Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении, помимо сотрудников ЗАГСа, находятся не более 20 человек. Кого переводят на дистанционку? — Исполнительные органы власти Петербурга до 9 ноября переведут на удаленку не менее 30% сотрудников. Прочим работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, а также не менее 30% работников иных категорий. Перечень хронических заболеваний установит комитет по здравоохранению.

— С 9 ноября ограничено также оказание услуг дополнительного образования. До 27 декабря государственные организации смогут реализовывать дополнительные общеразвивающие программы только дистанционно. Под запрет не попадут спортивные, музыкальные школы и школы искусств (они относятся к дополнительным предпрофессиональным программам). Зато в онлайн придется перейти государственным автошколам и центрам повышения квалификации. — Школьники будут переходить на дистанционное образование по желанию родителей. Заявления принимают с 6 ноября. Изолированным от живого общения ученикам предложат разгруженное от пения и физкультуры расписание и поддержку тьюторов. https://www.fontanka.ru/2020/11/05/69530241/ Что еще рекомендовано бизнесу и гражданам? — Гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы РФ. — Людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, носить СИЗ на улице и воздержаться от посещения религиозных организаций. — Работодателям рекомендовано не отправлять сотрудников в командировки.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»