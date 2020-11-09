Вечер в отеле на Михайловской прервала эвакуация. Экскурсию обеспечил настырный аноним
Почтовый хулиган не оставляет в покое «Гранд Отель Европа» в центре Петербурга. Очередную эвакуацию вечером 9 ноября заметили читатели «Фонтанки».
Освободить здание на Михайловской улице и полюбоваться достопримечательностями постояльцев попросили незадолго до одиннадцати часов вечера. По данным нашего издания, в отеле ждут экстренные службы после того, как поступило предупреждение о минировании.
В самой гостинице информацию об эвакуации из-за анонимного письма не опровергли, но от комментариев воздержались.
Неизвестный одолевает «Гранд Отель Европа» с конца октября. В первом письме автор требовал выдать правоохранительным органам «военного преступника Яцелюка», чем спровоцировал ночную эвакуацию 152 человек. Аналогичные послания приходили на почту ещё как минимум дважды, при этом предупреждали гостиницу в том числе опосредованно — через почту Василеостровского районного отдела судебных приставов. Тогда отдыхающих не тревожили, и здание проверяли без эвакуации. Ничего взрывоопасного ни разу не нашли.