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09.11.2020 23:31
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Вечер в отеле на Михайловской прервала эвакуация. Экскурсию обеспечил настырный аноним

Почтовый хулиган не оставляет в покое «Гранд Отель Европа» в центре Петербурга. Очередную эвакуацию вечером 9 ноября заметили читатели «Фонтанки».

Освободить здание на Михайловской улице и полюбоваться достопримечательностями постояльцев попросили незадолго до одиннадцати часов вечера. По данным нашего издания, в отеле ждут экстренные службы после того, как поступило предупреждение о минировании.

В самой гостинице информацию об эвакуации из-за анонимного письма не опровергли, но от комментариев воздержались.

Неизвестный одолевает «Гранд Отель Европа» с конца октября. В первом письме автор требовал выдать правоохранительным органам «военного преступника Яцелюка», чем спровоцировал ночную эвакуацию 152 человек. Аналогичные послания приходили на почту ещё как минимум дважды, при этом предупреждали гостиницу в том числе опосредованно — через почту Василеостровского районного отдела судебных приставов. Тогда отдыхающих не тревожили, и здание проверяли без эвакуации. Ничего взрывоопасного ни разу не нашли.

© Фонтанка.Ру

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