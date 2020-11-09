Вечер в отеле на Михайловской прервала эвакуация. Экскурсию обеспечил настырный аноним

Почтовый хулиган не оставляет в покое «Гранд Отель Европа» в центре Петербурга. Очередную эвакуацию вечером 9 ноября заметили читатели «Фонтанки».



Освободить здание на Михайловской улице и полюбоваться достопримечательностями постояльцев попросили незадолго до одиннадцати часов вечера. По данным нашего издания, в отеле ждут экстренные службы после того, как поступило предупреждение о минировании.



В самой гостинице информацию об эвакуации из-за анонимного письма не опровергли, но от комментариев воздержались.

