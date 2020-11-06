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06.11.2020 10:33
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Новое сообщение о «бомбе» упало на «Гранд отель Европа» в Петербурге, а «дочке» «Газпрома» предложили откупиться от взрыва

Почтовые «террористы» добавили работы петербургской полиции, заставив несколько часов искать несуществующие бомбы. В отель в центре города сотрудников отправляют третий раз за полторы недели.

Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, накануне полиция три часа разбиралась с почтовым хулиганством, в котором фигурировал «Гранд отель Европа». Гостиницу «минировали» 28 октября, аналогичное послание служба безопасности получила 2 ноября. Проверка обошлась без эвакуаций, что, похоже, расстроило автора. Новое письмо с угрозой отелю на Итальянской улице он отправил уже на почту судебных приставов.

Правоохранители осмотрели здание и ничего не нашли. Также безрезультатными оказались поиски взрывоопасного в бизнес-центре «Арена холл» на проспекте Добролюбова. Внимание полицейских было сосредоточено на офисе компании «РусХимАльянс», которая принадлежит «Газпрому» и АО «РусГазДобыча».

Неизвестные пообещали поднять его на воздух, если не получат 50 тысяч биткоинов. Авторы кратко обрисовали перспективы и указали адрес, куда слать деньги. Проверка здания отняла у полиции два часа.

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Комментарии (2)

lamer
Дороговато просят.
Kruger
куда слать деньги. Днище.
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