Новое сообщение о «бомбе» упало на «Гранд отель Европа» в Петербурге, а «дочке» «Газпрома» предложили откупиться от взрыва

Почтовые «террористы» добавили работы петербургской полиции, заставив несколько часов искать несуществующие бомбы. В отель в центре города сотрудников отправляют третий раз за полторы недели.



Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, накануне полиция три часа разбиралась с почтовым хулиганством, в котором фигурировал «Гранд отель Европа». Гостиницу «минировали» 28 октября, аналогичное послание служба безопасности получила 2 ноября. Проверка обошлась без эвакуаций, что, похоже, расстроило автора. Новое письмо с угрозой отелю на Итальянской улице он отправил уже на почту судебных приставов.

