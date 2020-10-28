В гостинице в центре Петербурга искали бомбу. На принудительную экскурсию ночью отправились 152 человека
Анонимный лжеминёр разнообразил досуг постояльцев пятизвёздочного отеля в центре Петербурга. Вместо отдыха электронным письмом они были отправлены любоваться ближайшими достопримечательностями с ночной подсветкой.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 октября, письмо с предупреждением о возможном взрыве пришло на электронную почту «Гранд Отеля Европа». Авторы вежливо пожелали персоналу и постояльцам доброго утра и потребовали выдать правоохранительным органам «военного преступника
Приветствие разошлось со временем: письмо прочитали немногим позже полуночи и проинформировали полицию. Взрывчатые вещества и взрывные устройства безуспешно искали почти до трёх часов ночи. На это время дышать свежим воздухом отправились 152 человека. Электронное хулиганство, вероятнее всего, обернётся уголовным делом.