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28.10.2020 09:42
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В гостинице в центре Петербурга искали бомбу. На принудительную экскурсию ночью отправились 152 человека

Анонимный лжеминёр разнообразил досуг постояльцев пятизвёздочного отеля в центре Петербурга. Вместо отдыха электронным письмом они были отправлены любоваться ближайшими достопримечательностями с ночной подсветкой.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 октября, письмо с предупреждением о возможном взрыве пришло на электронную почту «Гранд Отеля Европа». Авторы вежливо пожелали персоналу и постояльцам доброго утра и потребовали выдать правоохранительным органам «военного преступника Яцелюка В. В.». Решение подстегнули сообщением о заминировании помещения гостиницы на Михайловской улице.

Приветствие разошлось со временем: письмо прочитали немногим позже полуночи и проинформировали полицию. Взрывчатые вещества и взрывные устройства безуспешно искали почти до трёх часов ночи. На это время дышать свежим воздухом отправились 152 человека. Электронное хулиганство, вероятнее всего, обернётся уголовным делом.

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