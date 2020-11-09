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09.11.2020 22:02
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Замглавы Минздрава: амбулаторные пациенты в Петербурге должны начать получать бесплатные лекарства от COVID-19. Деньги перевели еще на прошлой неделе

Выделенные федеральным центром средства на закупку препаратов для петербуржцев, которые лечатся от коронавируса на дому, поступили в районы Петербурга. Лекарства должны начать раздавать уже на этой неделе. Об этом 9 ноября сообщил первый замминистра здравоохранения России Игорь Каграмян.

«Для того, чтобы оперативно началось лекарственное обеспечение пациентов в амбулаторных условиях лекарственными препаратами, хотел бы напомнить, что соответствующие средства были выделены по поручению президента правительством Российской Федерации. Они уже поступили в Санкт-Петербург на прошлой неделе, и накануне выходных дней были доведены комитетом по здравоохранению до всех 18 районов города. Задача поставлена, чтобы уже в течение этой недели пациенты, проходящие лечение в амбулаторных условиях, начали получать препараты бесплатно за счет средств, выделенных государством», - сказал Каграмян.

Напомним, 2 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на обеспечение препаратами тех, кто лечится от COVID-19 амбулаторно. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить лечащихся на дому лекарствами 9 ноября.

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Комментарии (4)

Muzzy
В теории, как всегда, всё звучит помпезно. А на практике - вызываешь врача, упрашиваешь сдать тест, и, если повезет, то у тебя его возьмут. Далее надо ждать 10 дней результаты (причем, 40% результатов неверны по разным причинам). Через 10 дней либо пациент попадает в больницу, либо выздоравливает, причем все эти дни он лечился за свой счёт. Но звучит красиво.
Oleg_I
Для начала надо пройти квест с получением официального диагноза "ковид". Это не так просто, на самом деле, квоты ограничены.
Ref
Если будут выдавать лекарства это хорошо. А вот если будут выдавать рецепты для получения лекарств бесплатно, то , как мы знаем, в аптеках их нет или их не могут продать...
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