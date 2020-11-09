Замглавы Минздрава: амбулаторные пациенты в Петербурге должны начать получать бесплатные лекарства от COVID-19. Деньги перевели еще на прошлой неделе

Выделенные федеральным центром средства на закупку препаратов для петербуржцев, которые лечатся от коронавируса на дому, поступили в районы Петербурга. Лекарства должны начать раздавать уже на этой неделе. Об этом 9 ноября сообщил первый замминистра здравоохранения России Игорь Каграмян.



«Для того, чтобы оперативно началось лекарственное обеспечение пациентов в амбулаторных условиях лекарственными препаратами, хотел бы напомнить, что соответствующие средства были выделены по поручению президента правительством Российской Федерации. Они уже поступили в Санкт-Петербург на прошлой неделе, и накануне выходных дней были доведены комитетом по здравоохранению до всех 18 районов города. Задача поставлена, чтобы уже в течение этой недели пациенты, проходящие лечение в амбулаторных условиях, начали получать препараты бесплатно за счет средств, выделенных государством», - сказал Каграмян.

