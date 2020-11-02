Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19, лечащихся дома

Председатель правительства Мишустин 2 ноября подписал распоряжение о выделении регионам более 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19, лечащихся дома. Минздраву РФ поручено до 1 февраля 2021 года отчитаться за потраченные средства, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина. Деньги выделены из резервного фонда правительства.

«Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», — говорится в пояснительной записке к документу.