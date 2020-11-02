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02.11.2020 11:05
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Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19, лечащихся дома

Председатель правительства Мишустин 2 ноября подписал распоряжение о выделении регионам более 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19, лечащихся дома. Минздраву РФ поручено до 1 февраля 2021 года отчитаться за потраченные средства, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина. Деньги выделены из резервного фонда правительства.

«Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поручил незамедлительно принять решение о выделении 5 млрд рублей на лекарства для больных с коронавирусом. Он отмечал, что «часть людей, которые столкнулись с инфекцией или болеют в легкой форме, готовы были бы проходить лечение амбулаторно». Однако, по словам главы государства, встает вопрос о доступности лекарств.

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Комментарии (4)

Barmaley_5e4d0211d3423
С нашими реалиями в стране широкое поле для махинаций с этими деньгами ... Поле, русское поле ...
Cveta
Ну нужно же пристраивать закупленный гидросихлорохин, от которого во всем мире отказались. Токсичный препарат , с кучей побочек , долго выводится ( печаль
asdfjkl
Очень смешно. В аптеках Москвы и Петербурга нет градусников, необходимых антикоагулянтов, я уже молчу про остальные препараты. Как амбулаторные пациенты должны их бесплатно получить, если их даже платно нет????!!!! Очередной распил в действии. Зато у нас никому ненужные ИВЛ в Америку летают.
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