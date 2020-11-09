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09.11.2020 13:08
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Путин поручил обеспечить бесплатными лекарствами тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно

Президент России подготовил перечень поручений для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Выделить дополнительно из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации средства на приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения ими на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», — сообщается 9 ноября в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин также потребовал до 20 ноября доложить о мерах по обеспечению больных коронавирусом бесплатными лекарствами в российских регионах.

Президент решил выделить из бюджета деньги на закупку средств индивидуальной защиты и увеличение объемов тестирования. Кроме того, власти найдут средства для «укрепление материально-технической базы медицинских организаций».

С начала пандемии в России выявили уже 1 796 132 случаев коронавируса.

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Комментарии (1)

spb7771250
Главного это не меняет. Локдауна за счет бюджета не было и не планируется. Не уверен, что это правильно с точки зрения даже экономики.
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