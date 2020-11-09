Путин поручил обеспечить бесплатными лекарствами тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно
Президент России подготовил перечень поручений для борьбы с коронавирусной инфекцией.
«Выделить дополнительно из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации средства на приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения ими на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», — сообщается 9 ноября в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Владимир Путин также потребовал до 20 ноября доложить о мерах по обеспечению больных коронавирусом бесплатными лекарствами в российских регионах.
Президент решил выделить из бюджета деньги на закупку средств индивидуальной защиты и увеличение объемов тестирования. Кроме того, власти найдут средства для «укрепление материально-технической базы медицинских организаций».
С начала пандемии в России выявили уже 1 796 132 случаев коронавируса.