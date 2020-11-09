Ефремова этапируют в колонию, где исправлялись Кокорин и Мамаев. По пути — «экскурсия» по другим тюрьмам
Осуждённый на 7,5 года лишения свободы актёр Михаил Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Там навыки общения со знаменитостями отточили на футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве.
Эту информацию 9 ноября подтвердил адвокат Ефремова Владимир Васильев. О том, что актёра этапировали в Белгородскую область, правозащитники сообщили 6-го числа. ИК-4 в городе Алексеевка — единственная колония в регионе, где содержатся осуждённые впервые.
Как уточнил адвокат, в ближайшие дни актёра там не ждут. «Хотя он известная личность, этап отдельно только для него формировать не должны. Значит, будет добираться через ожидания в пересыльных тюрьмах. Это может занять примерно 2–3 недели», — приводит слова Васильева издание «Подъём».
Колонию в Алексеевке прославили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые получили реальный срок после пьяного побоища в Москве. В сентябре прошлого года они вышли на свободу досрочно.
ИК-4 рассчитана на 1111 мест. В 30-х годах на её месте была мастерская капитального ремонта сельскохозяйственной техники и инвентаря, в военные годы — фашистский концлагерь для военнопленных и местного населения. Сейчас в колонии есть профессиональное училище, храм во имя Георгия Победоносца, осуждённые могут освоить специальности оператора швейного оборудования, повара, токаря, каменщика, электросварщика и не только. Ефремов сможет оценить клуб со зрительным залом, который создан для организации досуга.
Он уже присматривался к месту в хозотряде СИЗО-5 и рассчитывал на базе местного клуба создать тюремный театр. В ОНК объяснили перевод Ефремова тем, что он оказался слишком проблемным заключённым: «Руководство СИЗО-5 решило, что им лишнее внимание не нужно, а его в последнее время было слишком много именно из-за актера».