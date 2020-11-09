Ефремова этапируют в колонию, где исправлялись Кокорин и Мамаев. По пути — «экскурсия» по другим тюрьмам

Осуждённый на 7,5 года лишения свободы актёр Михаил Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Там навыки общения со знаменитостями отточили на футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве.



Эту информацию 9 ноября подтвердил адвокат Ефремова Владимир Васильев. О том, что актёра этапировали в Белгородскую область, правозащитники сообщили 6-го числа. ИК-4 в городе Алексеевка — единственная колония в регионе, где содержатся осуждённые впервые.

Как уточнил адвокат, в ближайшие дни актёра там не ждут. «Хотя он известная личность, этап отдельно только для него формировать не должны. Значит, будет добираться через ожидания в пересыльных тюрьмах. Это может занять примерно 2–3 недели», — приводит слова Васильева издание «Подъём».