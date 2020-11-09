Петербургскому школьнику предъявили обвинение в покушении на убийство родителей и шестилетней племянницы

Обвинение в покушении на убийство родителей и шестилетней племянницы предъявили 15-летнему Серафиму, учащемуся девятого класса одной из школ Петербурга. Об этом 9 ноября сообщает городской СК.



«В настоящее время школьнику предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.



Как ранее писала «Фонтанка», в ночь с субботы на воскресенье в квартире на Лужской улице 15-летний Серафим подождал, пока его шестилетняя племянница уснет, а затем нанес ей два удара ножом. На крики прибежали родители подростка, в них он выстрелил из травматического пистолета.

