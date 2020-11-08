Петербургский Серафим. Девятиклассник убивал спящих мать, отца-полицейского и племянницу

Ему 15 лет, но наверняка его арестуют. Ведь с холодной головой резал 6-летнюю и стрелял в родителей. «Фонтанка» знает, как он готовился и главное — чем его так разгневал мир.

«Фонтанка» узнала, что звонок в службу «112» прозвучал в час ночи, 8 ноября. Мужской голос сообщил, что в квартире одного из домов по Лужской улице ребенок с ножом и пистолетом напал на семью. В 1:07 полицейские уже вбежали в пятиэтажку. Дверь была заранее открыта их коллегой — тем, кто и звонил. Александру — 49 лет, он сотрудник ГИБДД Красногвардейского района. Тут же приехала и скорая.

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Шестилетнюю племянницу, которая ночевала у близких, наскоро перевязанную какими-то полотенцами, мигом увезли в реанимацию детской больницы Раухфуса. Мать — также забрали врачи. Раненый отец хотел ехать с задержанным сыном, но кому-то надо было оставаться дома, ведь сюда уже двигался Следственный комитет Калининского района.



Сейчас его сын, 15-летний девятиклассник Серафим уже дал подробные показания.

Он не вдруг взялся за нож. Он же убивает людей в первый раз, так что пришлось попотеть — полазить по Интернету, почитать про жизненно важные органы людей. В ночь на 8 ноября ждал пока все улягутся, заснут. Вначале напал на племянницу. Квартира-то трехкомнатная. Ударил ей ножом в горло, потом в грудь, потом еще куда-то, ему тяжело вспомнить на нервах. Крик ребенка все же раздался.

В комнату первой вбежала мать Серафима. Марина в первую секунду мало что поняла. Темно же. Но у Серафима на этот случай был припасен травматический пистолет отца — ИЖ-79. Три выстрела — одна пуля попала матери практически в висок. Женщина упала.

Влетел отец. Серафим успел влепить и ему один раз. Пуля — в руке. Но Александр крепкий, плюс адреналин. Он бросился, сбил с ног, скрутил, обхватил сзади, придушил. Держа Серафима на удушающем, добрался до телефона, позвонил.

Мать уже немного пришла в себя, чем-то обматывала племянницу. Зажгли свет. Лучше бы и не видеть им такое.



Безусловно, пока еще не прибежал наряд полиции, отец что-то кричал сыну, пытаясь понять, что, почему… Конечно, после первых вопросов в кабинете мальчику задавали аналогичные вопросы, но уже спокойнее. Ответы были принципиально одинаковыми. Я бы даже сказал — односложными.

Школьник объяснил: родители не дают ему свободы. А именно — требуют вовремя приходить домой, ночевать дома, даже в годовщину праздника 7 ноября. Спрашивать, знает ли он хоть что-то про Великую Октябрьскую революцию не стали.

Вывод: согласно его комментариям, это протест против драконовского контроля старших. Что тут сказать? Как ответил автору один из сотрудников, кто непосредственно разбирается в этой трагедии, «сам вот курю, думаю, сколько раз я своему сыну звонил и приказывал: «Немедленно домой».

Задали ему и философский вопрос: «Ну убил всех, а что потом? План-то какой? Ты же готовился, что-то там анализировал в своем Интернете».

— Потом никто бы мной не командовал.

Пусть Серафиму и 15 лет, а уголовное дело возбуждено предельно тяжкое — покушение на убийство двух и более лиц. Он, как говорится, субъект. То есть, здесь ответственность наступает с 14 лет. Понятно, что уже к обеду, 8 ноября, его задержат уже процессуально, а потом повезут в суд на арест.



Трудно понять. Тем более, что «Фонтанка», разумеется, порылась в сетях. Нашла крохи. В прошлом году Серафим состоял администратором в паблике — любителей енотов. Обыкновенных енотов. Но он вышел из сообщества и закрыл страницу.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

