Отца 15-летнего Серафима, пытавшегося убить родителей и племянницу, могут уволить из органов после 20 лет службы
Отца 15-летнего школьника из Калининского района, устроившего резню со стрельбой ночью 8 ноября в квартире на Лужской, могут уволить из полиции. Об этом пишет 47news.
Причиной может стать возбуждение уголовного дела о халатности. Дело в том, что травматический пистолет, из которого начал палить по родителям школьник, должен храниться в закрытом сейфе, данное требование закреплено законом. 49-летний сотрудник ГИБДД Красногвардейского района не мог об этом не знать. В органах он уже 20 лет, не исключено, что после случившегося его служба закончится.
Серафим сейчас задержан, меру пресечения ему изберут в понедельник. Следствие будет ходатайствовать об аресте.
15-летнего подростка задержали после полуночи в квартире на Лужской улице. Дождавшись, пока семья уснёт, он напал с ножом на спящую у них в гостях 6-летнюю племянницу, ранив ее в шею и грудь. Затем подросток выстрелил из травматического пистолета в мать и отца-полицейского, прибежавших на крики. Подробнее о школьнике и мотивах его действий — в материале «Фонтанки».