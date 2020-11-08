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08.11.2020 16:09
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Отца 15-летнего Серафима, пытавшегося убить родителей и племянницу, могут уволить из органов после 20 лет службы

Отца 15-летнего школьника из Калининского района, устроившего резню со стрельбой ночью 8 ноября в квартире на Лужской, могут уволить из полиции. Об этом пишет 47news.

Причиной может стать возбуждение уголовного дела о халатности. Дело в том, что травматический пистолет, из которого начал палить по родителям школьник, должен храниться в закрытом сейфе, данное требование закреплено законом. 49-летний сотрудник ГИБДД Красногвардейского района не мог об этом не знать. В органах он уже 20 лет, не исключено, что после случившегося его служба закончится.

Серафим сейчас задержан, меру пресечения ему изберут в понедельник. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

15-летнего подростка задержали после полуночи в квартире на Лужской улице. Дождавшись, пока семья уснёт, он напал с ножом на спящую у них в гостях 6-летнюю племянницу, ранив ее в шею и грудь. Затем подросток выстрелил из травматического пистолета в мать и отца-полицейского, прибежавших на крики. Подробнее о школьнике и мотивах его действий — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

EveReady
Жалко дядьку. Навалилось на него сейчас по полной, но dura lex, sed lex.
vic_5e4cd1938d1a8
Разобраться надо. Может Серафим ключ от сейфа/металлического шкафа с пистолетом у отца из под подушки выкрал или вскрыл отмычкой.
263877541
Наказаний без вины не бывает.Ему надо было с сыном разобраться и пистолеты не разбрасывать где попало.
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