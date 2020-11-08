Отца 15-летнего Серафима, пытавшегося убить родителей и племянницу, могут уволить из органов после 20 лет службы

Отца 15-летнего школьника из Калининского района, устроившего резню со стрельбой ночью 8 ноября в квартире на Лужской, могут уволить из полиции. Об этом пишет 47news.



Причиной может стать возбуждение уголовного дела о халатности. Дело в том, что травматический пистолет, из которого начал палить по родителям школьник, должен храниться в закрытом сейфе, данное требование закреплено законом. 49-летний сотрудник ГИБДД Красногвардейского района не мог об этом не знать. В органах он уже 20 лет, не исключено, что после случившегося его служба закончится.

