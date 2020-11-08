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08.11.2020 18:10
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Врачи больницы Раухфуса спасли девочку, раненную 15-летним подростком

Шестилетняя девочка, раненная в шею и область сердца своим дядей-подростком, спасена.

Как сообщили «Фонтанке» в детской больнице Раухфуса вечером 8 ноября, операция закончилась успешно, сейчас ребёнок находится на искусственной вентиляции лёгких. Стопроцентной гарантии, по словам врачей, нет, но с вероятностью в 90% будет жить.

Девочка получила серьёзные ранения после полуночи в квартире на Лужской, где осталась с ночёвкой у родственников. 15-летний Серафим подождал, пока ребёнок уснёт, а затем нанёс ей два удара ножом. На крики прибежали родители подростка, им достались резиновые пули. Теперь юноша задержан и ждёт ареста. «Фонтанка» выяснила, что его отец, служащий в ГИБДД Красногвардейского района, может лишиться работы.

Подробно о случившемся — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (21)

261860121
Стеклянный-Оловянный-Деревянный. Это на всякий случай. А вообще РАНЕНУЮ, отглагольное,-хотя кому это сейчас в" Фонтанке" нужно.
local_
Девочке восстановиться и забыть всё как страшный сон.Поправляйся!
Dima79
Ну тут как вариант если что то не так с травматом... А так конечно увольнять то не зачто
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