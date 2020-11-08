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08.11.2020 10:44
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В Петербурге школьник два раза воткнул нож в 6-летнюю племянницу, пока та спала, и выстрелил в родителей

Следственный отдел по Калининскому району Петербурга возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц после того, как подросток в ночь на 8 ноября напал на своих близких с ножом и пистолетом.

«Фонтанке» стало известно, что минувшей ночью 15-летний школьник Серафим, проживающий на Лужской улице, дождавшись, пока все домашние заснут, дважды ударил ножом 6-летнюю племянницу, находившуюся в гостях. Подросток ранил ребёнка в шею и грудь.

Когда девочка закричала, в комнату вбежали проснувшиеся мать и отец Серафима. Им от сына досталось несколько резиновых пуль, выпущенных из травматического пистолета. Матери школьник попал в голову, отцу — в руку. Последний смог скрутить взбесившегося отпрыска, навалившись на него всем своим весом.

Семья вызвала полицию, наряд был на месте уже через 6 минут. Пострадавших госпитализировали, следственно-оперативная группа провела осмотр помещений, буйного юношу задержали. Подробности скоро читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (19)

Nationalverrater_2
Надо было сразу анализ крови сделать,100пудова смеси, или колеса,что барыги крышуемые толкают ,особо не таясь.Всё от безделья. Живут и жируют на шее глупых предков. Когда через день ходишь на секцию и там убиваешься , или когда нужно работать с 16 лет - на такое хххххххх обычно не потянет
Alexander_5e4cfced16b74
надо еще больше истерии в обществе нагнетать... не просто ежедневно сообщать, сколько человек заболело, но и сколько не заболело, как близко они подошли к грани, за которой - страшная болезнь. по всем госпитализированным - ежедневно отчет, с указанием утренней и вечерней температуры. публиковать на фонтанке, вести алфавитный поиск с указанием адресов заболевших. обязать носить маски, согласно статусу и цветовой дифференциации.
michailPotapov
это постанова от каббалистов - значит скоро кердык ангел вострубил
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