В Петербурге школьник два раза воткнул нож в 6-летнюю племянницу, пока та спала, и выстрелил в родителей

Следственный отдел по Калининскому району Петербурга возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц после того, как подросток в ночь на 8 ноября напал на своих близких с ножом и пистолетом.



«Фонтанке» стало известно, что минувшей ночью 15-летний школьник Серафим, проживающий на Лужской улице, дождавшись, пока все домашние заснут, дважды ударил ножом 6-летнюю племянницу, находившуюся в гостях. Подросток ранил ребёнка в шею и грудь.



Когда девочка закричала, в комнату вбежали проснувшиеся мать и отец Серафима. Им от сына досталось несколько резиновых пуль, выпущенных из травматического пистолета. Матери школьник попал в голову, отцу — в руку. Последний смог скрутить взбесившегося отпрыска, навалившись на него всем своим весом.

