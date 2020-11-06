«Михаил Михайлович был настоящим Мастером». Путин выразил соболезнования родным и близким Жванецкого
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого, которого не стало 6 ноября. Текст опубликован на сайте Кремля.
«Михаил Михайлович был одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово — стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах, и за это его искренне любили люди — и в России, и во многих других странах. Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком», — говорится в телеграмме главы государства.
Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. За месяц до этого писатель-сатирик сообщил о завершении карьеры. «Фонтанка» вспоминает последний разговор с Михаилом Михайловичем и его самые знаменитые цитаты из монологов.