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06.11.2020 18:29
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«Михаил Михайлович был настоящим Мастером». Путин выразил соболезнования родным и близким Жванецкого

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого, которого не стало 6 ноября. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Михаил Михайлович был одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово — стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах, и за это его искренне любили люди — и в России, и во многих других странах. Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком», — говорится в телеграмме главы государства.

Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. За месяц до этого писатель-сатирик сообщил о завершении карьеры. «Фонтанка» вспоминает последний разговор с Михаилом Михайловичем и его самые знаменитые цитаты из монологов.

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Комментарии (4)

263877541
Поэт и царь.Покойный на порядок выше.
260642921
Ответное слово покойному:

- Но вот поднимается какая-то такая сила… С одной стороны, она называется «патриотическая». С другой стороны, она называется «русская». С третьей стороны, какая-то она такая кондовая… Вот поднимается она — и от этого становится так тошно… Патриотизм — он же вообще не может быть профессией. Он должен с кем-то воевать, он должен кого-то ненавидеть, он не может никого любить. И все эти разговоры «мы любим нашу страну» кончаются тем, что «мы ненавидим весь мир».

Из интервью "Фонтанке" - см. ссылку в тексте )))

Ау, капитан на мостике, это ведь про вас в первую очередь!
ahiir
После выборов 1996 года какой сатирик из Жванецкого?! Любил
Ельцина не слабее Михалкова...

Вспоминаю Андрея Скалона. Легко, сходу он пародировал Жванецкого,Швондера, Ильченко голосом и своим текстом...
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