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06.11.2020 15:56
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10 избранных цитат из Михаила Жванецкого

6 ноября стало известно о смерти знаменитого сатирика. В октябре он ушел со сцены. Но каждый раз, когда слышим эти отрывки, мы вспоминаем его.

Фото: скриншот с сайта YouTube

«Может, в консерватории что-то подправить?» («Консерватория»)

«А вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко. Он не летит. То есть он летит — но сам по себе и плюет на вас. Поэтому надо быть лёгким и независимым». («Мысли»)

«Не можешь любить — сиди дружи!» («Мысли»)

«Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз». («Мысли»)

«У человека, вычисляющего национальность, — жизнь язвенника. Все наслаждаются, а ему того нельзя, этого нельзя…» («Мысли»)

«Юмор — это жизнь. Это состояние. Это не шутки. Это искра в глазах, это влюбленность в собеседника и готовность рассмеяться до слез». («Одесский пароход»)

«На практике это сложней, на практике вообще всё иначе, но красота нашей жизни — в теории». («Южное лето (Читать на Севере)»)

«Конечно, жалко отечественного производителя, но нельзя из жалости к нему ничего не жрать в едином порыве». («Южное лето (Читать на Севере)»)

«Наш диагноз — мы пока нецивилизованны. У нас очень низкий процент попадания в унитаз, в плевательницу, в урну. Язык, которым мы говорим, груб. Мы переводим с мата. Мы хорошо понимаем и любим силу, от этого покоряемся диктатуре и криминалу. И в тюрьме и в жизни. Вот что мне кажется:

1. Нам надо перестать ненавидеть кого бы то ни было.

2. Перестать раздражаться.

3. Перестать смешить.

4. Перестать бояться.

5. Перестать прислушиваться, а просто слушать.

6. Перестать просить.

7. Перестать унижаться.

8. Улыбаться. Через силу. Фальшиво. Но обязательно улыбаться».

(«Крик души»)

«Это Россия — страна неограниченных возможностей и невозможных ограничений. Страна, где все делается через палку в колесе под завистливым взглядом братьев по разуму: «Попробуй, попробуй, а вдруг у тебя ничего не получится?» О чем говорить, когда наших нобелевских лауреатов выдвигают не свои, а зарубежные ученые.

Понятна атмосфера добра и поддержки. Все хорошее у нас приходится делать через проклятия.

Но в антракте — вас вспомнят все». («Менеджерам России»)

Фото: скриншот с сайта YouTube
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Майор Пронин
Время неумолимо! Мои соболезнования.
А у меня любимое: "Это не ко мне, это в медпункт".
Mash
Очень жаль. Очень.
ninchento
Как-то это "избранное" совсем не впечатлило
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