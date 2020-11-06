10 избранных цитат из Михаила Жванецкого

«Может, в консерватории что-то подправить?» («Консерватория»)



«А вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко. Он не летит. То есть он летит — но сам по себе и плюет на вас. Поэтому надо быть лёгким и независимым». («Мысли»)

«Не можешь любить — сиди дружи!» («Мысли»)

«Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз». («Мысли»)

«У человека, вычисляющего национальность, — жизнь язвенника. Все наслаждаются, а ему того нельзя, этого нельзя…» («Мысли»)

«Юмор — это жизнь. Это состояние. Это не шутки. Это искра в глазах, это влюбленность в собеседника и готовность рассмеяться до слез». («Одесский пароход»)