10 избранных цитат из Михаила Жванецкого
6 ноября стало известно о смерти знаменитого сатирика. В октябре он ушел со сцены. Но каждый раз, когда слышим эти отрывки, мы вспоминаем его.
«Может, в консерватории что-то подправить?» («Консерватория»)
«А вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко. Он не летит. То есть он летит — но сам по себе и плюет на вас. Поэтому надо быть лёгким и независимым». («Мысли»)
«Не можешь любить — сиди дружи!» («Мысли»)
«Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз». («Мысли»)
«У человека, вычисляющего национальность, — жизнь язвенника. Все наслаждаются, а ему того нельзя, этого нельзя…» («Мысли»)
«Юмор — это жизнь. Это состояние. Это не шутки. Это искра в глазах, это влюбленность в собеседника и готовность рассмеяться до слез». («Одесский пароход»)
«На практике это сложней, на практике вообще всё иначе, но красота нашей жизни — в теории». («Южное лето (Читать на Севере)»)
«Конечно, жалко отечественного производителя, но нельзя из жалости к нему ничего не жрать в едином порыве». («Южное лето (Читать на Севере)»)
«Наш диагноз — мы пока нецивилизованны. У нас очень низкий процент попадания в унитаз, в плевательницу, в урну. Язык, которым мы говорим, груб. Мы переводим с мата. Мы хорошо понимаем и любим силу, от этого покоряемся диктатуре и криминалу. И в тюрьме и в жизни. Вот что мне кажется:
1. Нам надо перестать ненавидеть кого бы то ни было.
2. Перестать раздражаться.
3. Перестать смешить.
4. Перестать бояться.
5. Перестать прислушиваться, а просто слушать.
6. Перестать просить.
7. Перестать унижаться.
8. Улыбаться. Через силу. Фальшиво. Но обязательно улыбаться».
(«Крик души»)
«Это Россия — страна неограниченных возможностей и невозможных ограничений. Страна, где все делается через палку в колесе под завистливым взглядом братьев по разуму: «Попробуй, попробуй, а вдруг у тебя ничего не получится?» О чем говорить, когда наших нобелевских лауреатов выдвигают не свои, а зарубежные ученые.
Понятна атмосфера добра и поддержки. Все хорошее у нас приходится делать через проклятия.
Но в антракте — вас вспомнят все». («Менеджерам России»)