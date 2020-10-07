«Стареть нужно дома». Михаил Жванецкий объявил о завершении карьеры

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий уходит со сцены из-за возраста. О решении артиста 7 октября сообщил его представитель Олег Сташкевич.



«Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность», — приводит цитату Сташкевича РИА Новости.



Афиша, опубликованная на официальном сайте Жванецкого, по его словам, больше не актуальна, тем более что большая часть представлений за границей и в городах России в этом году и так не смогла бы состояться из-за коронавируса.

