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07.10.2020 20:18
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«Стареть нужно дома». Михаил Жванецкий объявил о завершении карьеры

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий уходит со сцены из-за возраста. О решении артиста 7 октября сообщил его представитель Олег Сташкевич.

«Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность», — приводит цитату Сташкевича РИА Новости.

Афиша, опубликованная на официальном сайте Жванецкого, по его словам, больше не актуальна, тем более что большая часть представлений за границей и в городах России в этом году и так не смогла бы состояться из-за коронавируса.

86-летний Михаил Жванецкий — Народный артист России, автор всенародно любимых монологов, которые исполнял в том числе он сам. В качестве актёра и телеведущего он выступал в программах «Простые вещи» на РТР и «Дежурный по стране» на канале «Россия-1».

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Комментарии (1)

bluxer
Не забудем однако народную мудрость: англичанин уходит не прощаясь, а еврей прощается и не уходит.
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