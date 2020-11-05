Непогода закрыла сады и скверы Петербурга. Уровень воды в Неве продолжает подниматься

Сады и скверы Петербурга закрыты на ночь из-за непогоды. Об этом вечером 5 ноября сообщили в комитете по благоустройству.



Недоступны для посетителей как минимум до утра Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли. «Решение об их открытии будет приниматься утром с учетом погодных условий», - уточнили в Смольном. В комитете уже сформировали аварийные бригады — там ждут поваленных деревьев.



Уровень воды в Неве продолжает подниматься — по данным на 21.20, он достиг 105 см. На дамбе рассчитывали поднять затворы уже в 21-22, однако пока сделать этого, судя по всему не удастся. Фотографы «Фонтанки» показали удар шторма по Петербургу.

