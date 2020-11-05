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05.11.2020 18:28
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Пока у закрытой дамбы плещутся волны, в городе они накрывают набережные. Ноябрьский шторм в фотографиях

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Фотографы «Фонтанки» запечатлели для читателей, как выглядит в центре Петербурга шторм 5 ноября. Он становится крепче.

По прогнозам синоптиков, основной удар ветра придется на город после окончания рабочего дня. При этом, судя по данным с Комплекса защитных сооружений, затяжным он не будет. Предварительно открыть створки дамбы планируется к 21–22 часам вечера 5 ноября. К шести часам уровень воды на судопропускных сооружениях — 116–119 см.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

В центре Петербурга уровень воды держится на стабильной отметке в 91–92 см. Ветер делает прогулку по набережной малоприятной, разбивающиеся о гранит волны грозят промочить насквозь. В некоторых местах невская вода скрыла спуски к реке.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

По данным Гидрометцентра, сильный порывистый ветер сохранится в городе и 6-го числа. При этом может выйти солнце, осадков не ожидается.

Андрей Бессонов и Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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