Пока у закрытой дамбы плещутся волны, в городе они накрывают набережные. Ноябрьский шторм в фотографиях
Фотографы «Фонтанки» запечатлели для читателей, как выглядит в центре Петербурга шторм 5 ноября. Он становится крепче.
По прогнозам синоптиков, основной удар ветра придется на город после окончания рабочего дня. При этом, судя по данным с Комплекса защитных сооружений, затяжным он не будет. Предварительно открыть створки дамбы планируется к 21–22 часам вечера 5 ноября. К шести часам уровень воды на судопропускных сооружениях — 116–119 см.
В центре Петербурга уровень воды держится на стабильной отметке в 91–92 см. Ветер делает прогулку по набережной малоприятной, разбивающиеся о гранит волны грозят промочить насквозь. В некоторых местах невская вода скрыла спуски к реке.
По данным Гидрометцентра, сильный порывистый ветер сохранится в городе и 6-го числа. При этом может выйти солнце, осадков не ожидается.
Андрей Бессонов и Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»